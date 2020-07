Formule 1 : Direction le Nürburgring, Imola et Portimao?

Liberty Media devrait annoncer trois nouveaux Grands Prix au calendrier 2020 de Formule 1 dans les prochains jours. Le Nürburgring, Imola et Portimao sont pressentis.

S’ajouteront, s’ajouteront pas… en cette fin juillet 2020, la question se pose quant aux épreuves du calendrier de la Formule 1. En mal de Grands Prix, les rumeurs vont bon train quant aux circuits prêts à accueillir une manche. le Nürburgring, Imola ou Portimao circulent dans les rumeurs.

Mais ces rumeurs pourraient bientôt devenir réalité. Liberty Media devrait en effet annoncer trois nouveaux Grands Prix à sa saison 2020 sous peu. En premier lieu, un sur le tracé du Nürburgring, selon Racefans.net. Et c’est une surprise. L’Allemagne ne devait initialement pas compter de manche en 2020.

Mais avec le COVID-19, les instances du championnat ont activé la piste germanique. Elles se sont d’abord tourné vers le Hockenheimring, coutumier du calendrier ces dernières années. Sans succès, puisque compte tenu de la situation financière du circuit, il lui est impossible d’organiser une course à huis-clos. C’est ce qu’a confirmé récemment Jon Teske, patron du circuit, à Motorsport.com :

L’autre piste qui se dégage est donc celle du Nürburgring. L’alternative numéro 1 de la Formule 1 en Allemagne, en cas de défection d’Hockenheim. Rappelons toutefois que le tracé situé en Rhénanie-Palatinat n’a plus accueilli la catégorie reine du sport automobile depuis 2013. Sebastian Vettel s’était imposé à l’époque.

Les récentes actualités liées au circuit d’Imola le donnent également bien placé pour accueillir la Formule 1. La Gazzetta dello Sport a en effet révélé que Michael Masi (directeur de course de la F1, Ndlr) devait aller inspecter la tracé italien.

Une visite de bonne augure qui, si elle se déroulait bien, pourrait peut-être relancer l’arrivée d’Imola au calendrier. De quoi créer une triplette italienne cette saison avec ce tracé, le Mugello et Monza. Les trois étapes se suivant sans doute à quelques manches près dans le calendrier. Il s’agirait par ailleurs du premier Grand Prix sur ce circuit mythique depuis 2006.

Portimao se fait plus discret pour sa part. Mais il est indéniable que la Formule 1 s’intéresse à ce circuit, qui a en plus la chance d’être situé au Portugal (zone peu touchée par la COVID-19). Il y a en tout cas de quoi faire pour remplir ce calendrier F1. D’autant que d’autres circuits, comme Sepang notamment, se manifestent également. À voir de quelle manière la situation tournera.

After a stellar fortnight in Austria, Hungary took the edge off slightly for McLaren

The British team are keen to recapture their Spielberg speed in time for for a duo of home races 🇬🇧#F1https://t.co/XIA95SvWau

— Formula 1 (@F1) July 23, 2020