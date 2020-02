Formule 1 : doublé pour l’étoile, Renault et Ocon P3 (journée 3)

Formule 1, jour 3, Espagne – Les améliorations n’auront pas été nombreuses, cet après-midi à Barcelone. Si bien que Valtteri Bottas, le plus rapide de la semaine, a conservé son rang. Accessoirement, le Finlandais est aussi allé plus vite que Sebastian Vettel, recordman des essais 2019 sur ce même circuit. Pour Mercedes, c’est un doublé, Lewis Hamilton ayant terminé la journée au second rang.

Formule 1 : Mercedes déjà favorite

Bottas devant Hamilton, pour un peu, ces essais de Barcelone auraient presque des airs de 1ère ligne du Grand-Prix d’Espagne de Formule 1 ! Avec près de 7 dixièmes d’avance sur con coéquipier, le no77 reste donc en tête de la feuille des temps, après ces trois premiers jours de tests. Et, déjà, nous avons le sentiment que la marque allemande est un cran au-dessus de ses concurrentes. Bien que Red Bull paraisse à même de faire mieux. D’ailleurs, selon Mattia Binotto, les deux écuries en question sont devant Ferrari. Bluff ?

Derrière, Renault fait partie des écuries qui ont impressionné. Fiables, les RS20 semblent véloces, comme en témoignent les commentaires très élogieux d’Esteban Ocon. En effet, le tricolore a déclaré qu’il s’agissait de la meilleure monoplace qui lui ait été donné de piloter. Rien que ça ! Il termine troisième de cette journée à 1,3s de Valtteri et devant Lance Stroll. Kvyat et Giovinazzi suivent dans l’ordre, tandis que Ricciardo place la seconde Renault à la 7ème place. Devant les deux Red Bull Honda, qui n’ont pas cherché la performance.

Dans le clan tricolores, Pierre Gasly prend la 12ème place alors que Romain Grosjean se classe 12ème. La Haas semble à la traîne, à l’inverse de l’ Alpha Tauri, qui paraît disposer d’un certain potentiel. En attendant les réactions des pilotes et chronos cumulés (que nous publierons ce week-end), voici le classement de cette ultime journée de tests, à Barcelone. Concernant les essais, la deuxième et dernière partie aura lieu la semaine prochaine (voir le programme).

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:15.732 65

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.784 72

3 Esteban OCON Renault+1.370 76

4 Lance STROLL Racing Point+1.606 115

5 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.695 62

6 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.737 152

7 Daniel RICCIARDO Renault+1.842 93

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.904 86

9 Alexander ALBON Red Bull Racing+2.422 82

10 Pierre GASLY AlphaTauri+2.481 58

11 Carlos SAINZ McLaren+2.542 76

12 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.648 48

13 Sebastian VETTEL Ferrari+2.652 100

14 Lando NORRIS McLaren+2.722 49

15 Nicholas LATIFI Williams+3.272 72

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.977 4