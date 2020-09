Formule 1 : drapeau rouge après le crash de Leclerc, Gasly virtuel 1er ! [màj]

C’est une course folle, qui se déroule à Monza, en ce moment même. Après une voiture de sécurité consécutive à l’abandon de Kevin Magnussen, au jeu des ravitaillements, Charles Leclerc était 4ème de la course, avec le podium en point de mire. Malheureusement, le pilote monégasque a commis une erreur qui l’a propulsé dans le mur de pneus, à l’entrée de la ligne droite des stands. Avec l’abandon de Sebastian Vettel quelques tours plus tôt, cela met définitivement fin aux espoirs de Ferrari, sur ce Grand-Prix d’Italie de Formule 1 2020.

Leclerc out, Gasly dans le bon wagon

Pour le reste, Lewis Hamilton écope d’un stop and go alors qu’il avait course gagnée. En d’autres termes, le vainqueur d’aujourd’hui pourrait être un pilote inattendu. Car Bottas comme Verstappen sont loin de la tête, en termes de nombre de places. Pour le moment, la course est interrompue. Mais à sa reprise, Hamilton aura trois tours pour marquer son stop and go. Il devrait donc perdre des points sur ses rivaux au championnat, alors qu’il était parti pour réaliser une bonne opération.

A cette heure, il reste en tête devant Stroll, Gasly, Raikkonen, Giovinazzi, Sainz, Norris, Bottas, Latifi, Ricciardo. Sachant que Stroll ne s’est pas encore arrêté, Pierre Gasly est virtuellement en tête. Néanmoins, le règlement doit permettre aux pilotes de changer de gommes, lorsqu’un interruption de course est ordonnée. Ce qui permettrait à Lance de rester en tête. A suivre, donc…

Màj : effectivement, le règlement permet aux pilotes de changer de gommes pendant une interruption de course. C’est donc Lance Stroll qui est le virtuel meneur du Grand-Prix d’Italie de F1 2020.