Formule 1 : 2ème drapeau rouge en Q1, Esteban Ocon leader de la séance [Màj]

Il fallait s’y attendre, la direction de course a finalement interrompu la séance de qualification alors que la pluie venait de refaire son apparition, à Istanbul. En effet, c’est sur une piste très humide que la séance du Grand-Prix de Formule 1 de Turquie a débuté, il y a quelques minutes. La séance reprendra-t-elle, sachant que la nuit tombera bientôt sur Istanbul ? Telle est la question.

Et dans le cas où cela ne repartirait pas, le classement actuel pourrait être conservé pour constituer la grille de départ. A savoir, un Esteban Ocon (Renault) pour la première fois en pole position, devant Bottas, Stroll, Hamilton, Perez, Norris, Magnussen, Albon, Kvyat, Raikkonen, Giovinazzi, Ricciardo, Vettel, Sainz, Verstappen, Leclerc, Grosjean, Gasly, Russell et Latifi.

Nous vous tenons au courant de l’évolution de la situation…

Màj : après la reprise de la séance pour quelques minutes, suite à la sortie dans le bac à gravier de Romain Grosjean, un second drapeau rouge a été déployé. Il reste 3,30s et le classement n’a pas évolué. Charles Leclerc n’est toujours pas qualifié, donc.

🚩 RED FLAG 🚩

With so much standing water and rain continuing to pour, the session is suspended#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/NLbdZ4Apb7

— Formula 1 (@F1) November 14, 2020