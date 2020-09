Formule 1 : en qualifications, Renault F1 s’attendait à mieux…

…et nous aussi ! Que s’est-il passé chez Renault F1 pour que les beaux espoirs aperçus à Spa et même, lors des essais libres à Monza, ne se dissipent aussi vite ? Probablement, qu’une partie de la réponse se situe au niveau de la perte engendrée par l’interdiction du mode « fête » en qualifications. Toujours est-il que cet après-midi, une seule Renault s’élancera dans le top dix, au GP d’Italie de Formule 1 2020.

Renault F1 pas à la fête

Dommage. Car il y avait matière à faire mieux, ce samedi 5 septembre 2020, en qualifications. Notamment en Q2, où Esteban Ocon perdait l’aspiration de son coéquipier puis, dans un second temps, se voyait gêné par la sortie de piste de son coéquipier. Voilà sans doute le moment clé de cette séance, qui empêchait finalement le tricolore d’accéder à la Q3.

« Ce n’était pas une bonne séance de notre part aujourd’hui et il y a des choses que nous aurions pu mieux faire. J’améliorais en Q2, puis j’ai perdu l’aspiration de Daniel devant moi. C’est décevant de manquer la Q3 pour aussi peu de temps. C’était parfois chaotique en piste, mais nous savions que cela allait être ainsi. Notre performance était un peu en deçà de ce que nous pensions, donc nous avons quelques sujets à régler. Notre objectif demain sera de marquer des points. »

Pour sa part et alors qu’il semblait pouvoir viser la deuxième ligne, Daniel Ricciardo signait un 7ème temps qui aurait été satisfaisant il y a encore quelques semaines. « Je me satisfais de cette septième place comme nous sommes bien revenus tout au long de la séance. Nous étions un peu en retrait en qualifications et nous n’avons pas vraiment affiché la même vitesse qu’hier ou ce matin. C’était bien d’atteindre la Q3 et ce septième temps indique que nous sommes dans le match et que nous sommes bien placés pour nous battre pour de meilleures positions. Notre voiture est bonne en course, donc je suis convaincu que nous pouvons hausser notre niveau de jeu d’un cran et connaître un bon dimanche. »

De manière générale, c’est l’ensemble de l’écurie Renault qui accusait le coup. Une déception illustrée par le commentaire d’Alan Permane : « Nous sommes partagés aujourd’hui avec une monoplace dans le top dix et l’autre juste en dehors. C’était une bonne qualification pour Daniel même si nous espérions un peu plus, surtout après la performance du week-end dernier. Cela dit, les temps étaient incroyablement proches dans ce groupe de voitures. Esteban a souffert avec le trafic et les tours de sortie comme beaucoup d’autres pilotes. Nous connaissons l’importance de trouver une bonne aspiration à Monza et il fallait un peu jouer au chat et à la souris. Il n’y a aucune raison pour que les deux pilotes n’effectuent pas une bonne course pour remonter demain. Nous restons optimistes et nous ferons tout notre possible sur la stratégie pour mettre les deux voitures dans les points. »

C’est donc vers la course qu’il faut désormais se tourner. Sachant qu’une bonne partie du résultat final se jouera, comme souvent à Monza, au moment du départ.