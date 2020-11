Formule 1 : encore du huis clos, pour les Grand-Prix de Bahrein

C’était prévisible, voilà que c’est officiel. Les deux Grand-Prix de Formule 1 prévus à Bahreïn se dérouleront à huis clos c’est à dire, sans l’ombre d’un supporter dans les gradins. L’information vient d’être confirmée par les autorités compétentes. Evidemment, cette décision est consécutive à la flambée de la propagation du coronavirus, sur l’ensemble du globe.

« Le Royaume de Bahreïn reste focalisé sur la protection de la santé de ses citoyens et résidents, en maintenant l’un des taux de dépistage par habitant les plus élevés au monde. La planification est déjà bien avancée pour les deux week-ends de course, programmés du 26 au 29 novembre et du 4 au 6 décembre. Le Circuit international de Bahreïn travaille étroitement avec la Formule 1, la FIA et les autorités gouvernementales compétentes pour assurer le déroulement des événements avec toutes les mesures de protection sanitaires, en se basant sur les protocoles détaillés et établis. Nous ne pourrons pas accueillir de public sur nos événements cette année, mais nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de saluer le courage et les efforts de nos soignants et travailleurs de première ligne en leur laissant la totalité des places disponibles afin de découvrir la F1″.