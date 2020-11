Formule 1 : encore un week-end sans, pour Romain Grosjean

Ce Grand-Prix de Turquie de Formule 1 édition 2020 n’était décidément pas celui des Français ! Pourtant, dans des conditions humides, souvent, nos tricolores enregistrent de belles prestations. Malheureusement, pour Romain Grosjean notamment, rien n’est allé dans le bon sens de tout le week-end.

Romain Grosjean sans rythme et sans explications

Après une erreur de pilotage consécutive à un manque d’aisance global dans sa Haas, Romain Grosjean avait déjà mal entamé le week-end, avec des qualifications ratées. Sachant qu’avec une monoplace comme la sienne, le simple fait de passer en Q2 relève déjà de l’exploit. Puis, en course, le Français n’est jamais parvenu à trouver le bon rythme, contrairement à son coéquipier.

« C’était une course délicate comme on le soupçonnait – c’était très glissant. Nous avons eu du mal tout le week-end à générer la température des pneus. Je ne me sentais pas très à l’aise dans la voiture, ou du moins je ne pouvais pas vraiment pousser comme je le voulais. Il y avait des moments dans la course où ça allait mieux, d’autres fois ça ne l’était pas. Puis Nicholas (Latifi) s’est écrasé sur moi, ce qui a gravement endommagé mon sol. Nous avons abandonné peu de temps après. On luttait dans ces conditions depuis le début, ça s’annonçait comme une course difficile. S’il y avait eu des conditions mitigées, peut-être que nous aurions pu faire quelque chose, mais dans une course totalement humide, c’était plus dur. »

Pour quelle raison Romain a-t-il éprouvé tant de difficultés dans des conditions qui lui sont plutôt favorables en principe, alors que son coéquipier s’en est bien sorti ? Mystère. Sachant que dans des circonstances aussi imprévisibles et particulières, il reste parfois compliqué de comprendre. Peut-être cela était il du, simplement, à la différence de style de pilotage entre les deux hommes…