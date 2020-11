Formule 1 : environ 50 chevaux de retard pour Ferrari, d’après Binotto

C’est LE gros point faible de la Ferrari -et des écuries clientes- cette saison, bien qu’il y ait d’autres failles, notamment en matière d’équilibre global. Mais le moteur de Maranello, après les sanctions -secrètes- de la FIA accuse un lourd handicap sur la concurrence. D’où cette décision de repartir d’une feuille blanche, l’année prochaine.

Si le moteur Ferrari est clairement un handicap pour les monoplaces munies du moteur en question, les aveux récents de Mattia Binotto donnent un aperçu plus concret du retard accusé par l’organe en question. En effet, selon le Team Principal de la Scuderia en Formule 1, il manquerait entre 40 et 50 cheveux au bloc italien. Un gouffre…

« Pouvons-nous rattraper Mercedes ? C’est sûrement trop demander, car nous devons rattraper 40 à 50 chevaux. Mais nous ferions un grand pas en avant si nous nous mettions au même niveau que Renault et Honda », a-t-il déclaré à nos confrères de Motorsport.

En clair, Ferrari ne compte pas rattraper son handicap prochainement mais, simplement, se rapprocher des autres concurrents à savoir, Honda et Renault. Chose qui confirme que, l’an prochain, l’équipe transalpine sera à nouveau distancée, concernant la lutte pour la victoire et, bien sûr, pour le titre suprême.

