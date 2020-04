F1 : L’espoir d’un GP d’Allemagne à Hockenheim renaît !

Alors que le circuit d’Hockenheim a fini par jeter l’éponge dans le cadre de l’organisation régulière d’un Grand-Prix d’Allemagne de Formule 1, la situation traversée actuellement par le monde et la Formule 1 le remet au centre des discussions. En effet, l’un des responsables de l’épreuve en question a récemment confirmé que des discussions étaient en cours.

Formule 1 : Hockenheim plus à l’aise avec le huis clos ?

C’est par la voix de Jorn Teske, Responsable du circuit d’Hockenheim, que la confirmation est venue, après quelques jours de rumeurs à ce sujet. En effet, l’intéressé a confirmé que des discussions entre lui-même et Liberty Media avaient débuté, afin d’étudier ce qu’il était possible de faire, conjointement. Sachant qu’à la base, la piste en question n’était pas supposée accueillir de GP de Formule 1 cette saison…

« Je peux confirmer que nous discutons », a-t-il ainsi déclaré avant de poursuivre : « Nous avons discuté pour savoir si une telle chose était possible, et comment ça se déroulerait. Nous avons échangé des idées tranquillement. Mais rien au sujet des dates, conditions et termes du contrat, qui sont absolument nécessaires pour pouvoir examiner sérieusement une telle hypothèse. Ce n’est pas allé aussi loin« .

Des discussions à un stade peu avancé, donc, visiblement. Néanmoins, comme d’autres circuits tels Imola ou Algarve, nombre de Grand-Prix potentiels se déclarent, jour après jour. Sachant que dans le cas d’Hockenheim, la perspective du huis clos pourrait s’avérer rentable, par le biais d’un accord solide avec Liberty Media. A suivre…

source : Motorsport.com