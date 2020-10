Formule 1 : Essais libres, Hamilton leader, Gasly P4 !

Lewis Hamilton mène les essais libres à Imola pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne de Formule 1. Pierre Gasly fait fort avec une 4e place dans cette session !

Pour la première fois depuis 2006, la Formule 1 est de retour sur le circuit d’Imola. Le Grand Prix d’Émilie-Romagne s’y dispute en effet, avec un format différent des autres épreuves. La seule séance d’essais libres se déroule ce samedi matin, à cause des limitations sonores. Le soleil est au rendez-vous mais la piste risque d’être assez fraîche. Nul doute cependant que les équipes vont enchaîner les tours dans cette unique heure et demie de travail, presque à l’image du samedi au Nürburgring.

L’apprentissage du circuit d’Imola

Dès le drapeau vert, plus d’une dizaine de voitures prennent la piste. La plupart des pilotes sont en gommes dures. Il y a du trafic en piste, Romain Grosjean et Lance Stroll franchissent par exemple la toute première chicane côte à côte. En attendant, Daniil Kvyat, seul pilote en medium (avec les Williams) s’empare du meilleur temps. Le Russe est en 1’17’815, 26 millièmes devant Max Verstappen. Pierre Gasly est 3e.

Après quelques minutes, le Néerlandais améliore toutefois la meilleure marque, devant Pierre Gasly. Les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sont un peu plus loin. Chez Red Bull, on soupçonne donc à la radio l’équipe allemande de partir sur un programme de travail différent. Daniil Kvyat s’illustre pour sa part en déclenchant un court drapeau jaune suite à un passage dans les graviers à Tamburello.

Verstappen prend la main

Après près d’une demi-heure de roulage, Valtteri Bottas s’équipe en pneus médiums et ravit le meilleur temps à Max Verstappen. Le Finlandais n’améliore cependant que d’un petit dixième. Ce n’est pas énorme sur un premier tour en gommes plus tendres. Une tendance similaire à Kimi Räikkönen, qui a passé les tendres mais n’est pas allé beaucoup plus vite qu’avec les durs.

Du coté des tricolores, Pierre Gasly occupe toujours le 3e rang de cette séance. Esteban Ocon est 11e, juste derrière Daniel Ricciardo. Romain Grosjean pointe au 15e rang et devance Kevin Magnussen pour l’instant. Dans le même temps, Carlos Sainz sort trop large du dernier virage et va lui aussi goûter aux graviers transalpins. « Je cherche la limite » se justifie l’Espagnol à la radio.

Alors que Lewis Hamilton rejoint son équipier au sommet en médiums, Max Verstappen confirme le programme de travail différent de Red Bull. Le Néerlandais passe les pneus tendres et aligne les records dans les trois secteurs. En 1’15’338, il relègue les monoplaces allemandes à une demi-seconde.

Ces gommes semblent toutefois difficiles à exploiter car « trop molles », selon Max Verstappen. Comme au Portugal, les médiums pourraient avoir leur mot à dire en preuve de performance pure. Pour preuve, Lewis Hamilton relance un tour et revient à 8 millièmes du record avec ces gommes jaunes. Lorsqu’il passe les tendres, Valtteri Bottas est pour sa part incapable d’améliorer son chrono.

Les pneus tendres au coeur de cette session Formule 1

Le Finlandais fait finalement tomber le record sur son 3e tour lancé. Ça ne dure pas, puisque Max Verstappen réplique immédiatement en 1’15’023. La gomme tendre, si elle est compliquée à exploiter, semble tenir chez Mercedes du moins. Lewis Hamilton prend ainsi le record après plusieurs tours lancés. Le Britannique est en 1’14’726, premier sous la barre des 1’15.

Il reste alors une demi-heure dans cette session et Esteban Ocon est désormais le premier Français, 6e. Il devance son équipier Daniel Ricciardo, 9e juste derrière Pierre Gasly. Romain Grosjean est aux portes du top10, en 11e position, loin devant Kevin Magnussen à ce moment.

Les pilotes tentent une dernière amélioration dans le dernier tour. Mais le trafic est intense et beaucoup se gênent. Lewis Hamilton conclut finalement cette session en tête, devant Max Verstappen et Valtteri Bottas. Pierre Gasly est une brillant 4e, à moins d’une seconde de la tête. Les Renault suivent aux 6e et 7e rangs, Daniel Ricciardo d’un dixième devant Esteban Ocon.

Charles Leclerc et Sebastian Vettel occupent respectivement la 5e et la 12e place. Romain Grosjean est 13e. On note des problèmes de freins pour Nicholas Latifi plus tôt dans cette session. Sergio Perez et Carlos Sainz ont pour leur part été flashés trop vite dans les stands. Après cette session intense, rendez-vous à 14 heures pour les qualifications à Imola.

Le classement des essais libres Formule 1 à Imola

Hamilton Verstappen Bottas Gasly Leclerc Ricciardo Ocon Kvyat Albon Stroll Perez Vettel Grosjean Sainz Giovinazzi Norris Räikkönen Russell Magnussen Latifi