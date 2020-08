Formule 1 : Et le pilote le plus rapide de l’histoire est…

Ayrton Senna ! Selon une étude menée par la Formule 1 et Amazon Web Services, le Brésilien serait le pilote le plus rapide de l’histoire, devant Michael Schumacher et Lewis Hamilton.

Qui est le meilleur pilote de l’histoire? Le sujet passionne autant qu’il divise les fans de sport automobile. Senna, Prost, Schumacher, Hamilton, Fangio? Les prétendants sont nombreux et ne manquent pas d’arguments. Mais il semble impossible de dénicher le meilleur pilote, tant tout différencie un coureur des années 50, 60, 70,… du futur champion du monde 2020.

Malgré tout, la Formule 1 s’est lancée le défi de répondre à cette question, ou presque. Aidée par Amazon Web Services (division électronique du géant étasunien Amazon, qui propose de nombreux graphiques lors des Grands Prix), la catégorie reine du sport auto a diligenté une étude.

Ayrton Senna est le plus rapide

Basée sur une intelligence artificielle développée pour l’occasion, cette dernière a analysé les performances des pilotes depuis 37 ans. Calculant les optimisations de rythme et les résultats en qualifications depuis 1983, il en ressort qu’Ayrton Senna serait le pilote le plus rapide de ces 37 dernières années.

L’illustre Brésilien devance deux autres pilotes de légende, à savoir Michaël Schumacher et Lewis Hamilton. Ces derniers seraient distancés respectivement de 114 et 275 millièmes de seconde en matière de performance pure, en qualifications. Max Verstappen et Fernando Alonso sont classés juste derrière, à 280 et 309 millièmes.

Les surprises ne manquent pas

Passé le top7, l’ordre des pilotes proposé par cet algorithme donne toutefois des résultats… discutables. En effet, on retrouve Heikki Kovalainen et Jarno Trulli aux 8e et 9e rangs. Nous n’avons rien contre ces deux sympathiques pilotes, mais le fait qu’ils devancent Sebastian Vettel (10e) en matière de performance pure en qualifications nous semble… étonnant.

Dans le même genre, Nico Hülkenberg occupe le 12e rang de ce classement. L’Allemand se paye le luxe de devancer Valtteri Bottas (13e), Daniel Ricciardo (16e) ou encore Jenson Button (17e). On note également la 18e place de Robert Kubica.

Les absents se font aussi remarquer. En effet, nulle trace des champions Kimi Räikkönen, Jacques Villeneuve, de Mika Häkkinen, Niki Lauda ou encore Nelson Piquet. Notez enfin qu’un Français figure dans ce top20, il s’agit sans surprise d’Alain Prost. Le quadruple champion complète ce classement, derrière Giancarlo Fisichella.

Bref, on vous laisse vous faire votre propre avis, à l’aide de ce fameux classement, juste dessous.

Les pilotes les plus rapides des 37 dernières saisons de Formule 1

Senna M.Schumacher (+ 0.114s) Hamilton (+ 0.275s) M.Verstappen (+ 0.280s) Alonso (+ 0.309s) N.Rosberg (+ 0.374s) Leclerc (+ 0.376s) Kovalainen (+ 0.378s) Trulli (+ 0.409s) Vettel (+ 0.435s) Barrichello (+ 0.445s) Hülkenberg (+ 0.456s) Bottas (+ 0.457s) Sainz (+ 0.456s) Norris (+ 0.459s) Ricciardo (+ 0.461s) Button (+ 0.462s) Kubica (+ 0.463s) Fisichella (+ 0.469s) Prost (+ 0.514s)

(crédit photo : Institut Ayrton Senna)