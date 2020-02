Formule 1 : Et voici la Red Bull RB16 !

Red Bull vient de dévoiler une première image sa RB16. La Formule 1 2019 qui tentera de la propulser au sommet de la catégorie pour la première fois depuis 2013.

Soyons francs, à l’image de Ferrari, le point de vue extérieur ne permet pas de déceler de véritable évolution sur cette dernière. Que ce soit du côté de la livrée ou de la forme de la voiture.

Gageons toutefois que cette monoplace sera aussi performante que celles des années précédentes. Red Bull effectuera aujourd’hui un shakedown pour sa RB16, à Silverstone. L’occasion d’en dévoiler plus de sa nouvelle Formule 1. Restez connectés sur Le Mag Sport Auto pour suivre cela.

Liveries are made to last 😉

The RB16 is here to #ChargeOn 🤘

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020