Formule 1 : face à Renault, Ferrari semble ne plus croire à la 3ème place…

Cette année, l’écurie Ferrari en Formule 1 n’est plus que l’ombre d’elle-même. En effet, la Scuderia n’est plus capable de batailler avec Mercedes et Red Bull, tout en se faisant régulièrement devancer par Renault, Racing Point ou encore, Mclaren et Alpha Tauri. Si bien qu’en dépit des performances de Charles Leclerc, l’équipe italienne pourrait terminer loin du podium, cette saison.

Ferrari : Leclerc (presque) seul face à Renault

Alors que les quatre courses encore à courir ne semblent pas favorables aux Ferrari, Mattia Binotto semble avoir déjà fait le deuil du podium final au classement des constructeurs, cette année. Il faut dire qu’après Imola et le podium de Daniel Ricciardo, les chances de la formation transalpine se sont encore amenuisées. Pourtant, Charles Leclerc marque régulièrement et parvient parfois, même, à se rapprocher du podium. Problème, il est le seul à s’en sortir cette année, alors que Vettel entre péniblement dans le top dix, de temps en temps.

« Le combat est très serré, mais je pense que la voiture s’est améliorée. Nous allons essayer et notre objectif sera de rattraper quelqu’un. Mais il ne reste plus que quatre courses donc ce sera très difficile. Tenter de prendre de l’avance dans le championnat serait formidable, mais si vous regardez Imola, nous n’avons pas gagné de points là-bas, nous avons même perdu du terrain face à une équipe » a déclaré Binotto, qui fait allusion à Renault.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l’équipe au losange pourrait être la grande bénéficiaire de cette méforme de Ferrari, avec un podium final qui semble lui tendre les bras…

