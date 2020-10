Formule 1 : face aux rumeurs de remplacement, Renault défend Ocon

Si des rumeurs faisant état de la déception des cadres de Renault au regard des performances d’Esteban Ocon émergent, Cyril Abiteboul s’est exprimé sur son cas. Ainsi, tout en admettant que le bilan du tricolore n’était pas imperfectible, le patron a rappelé qu’il faisait face à un excellent pilote, Daniel Ricciardo en l’occurrence.

Esteban Ocon victime du talent de Daniel Ricciardo ?

Opposé à Daniel Ricciardo cette année, chez Renault, Esteban Ocon doit se préparer à pire, l’an prochain. En effet, en 2021, il fera normalement équipe avec un double champion du monde de Formule 1. Fernando Alonso, pilote qui a aussi l’habitude de ne laisser que très peu de place à ses coéquipiers. Et plusieurs d’entre eux n’en sont pas sortis indemnes, à l’image de Felipe Massa ou encore, de Stoffel Vandoorne.

Alors, pour le tricolore, la meilleure chose à faire d’ici la fin de la saison 2020 serait de se rapprocher nettement de l’Australien. Histoire que son équipe le considère et qu’il ne soit pas rapidement sacrifié, l’an prochain, en faveur d’Alonso. Mais pour le moment, Esteban souffre. Est-ce dramatique pour autant ? Non, car il ne faut pas oublier que l’intéressé sort d’une saison « blanche » (sans volant l’an dernier) et que son coéquipier exécute sa seconde saison pour le losange.

« Je pense qu’il doit faire ce qu’il fait depuis quelques courses, bien que cela n’ait malheureusement pas porté ses fruits pour des raisons qui sont hors de son contrôle direct. Ce qui s’est produit avec le problème de surchauffe des freins au Mugello n’est toujours pas complètement clair. Nous ne savons toujours pas ce qui s’est passé. Mais soyons clairs, Monza a été difficile. Nous avons un peu réinitialisé Esteban et la manière dont nous travaillons tous ensemble. Il y a beaucoup de discussions. Mark Slade, pour qui l’ingénierie de course n’est pas nouvelle, travaille d’arrache-pied pour le faire progresser. Je pense qu’il doit simplement être très pragmatique quant à cette situation, qui n’est pas un désastre. » a déclaré Cyril Abiteboul, loin de nier les problèmes rencontrés par Ocon.

Il ajoute : « Franchement, même si l’on enlevait les points qu’il a perdus à cause d’un manque de fiabilité, il serait largement derrière Daniel. Mais on parle de Daniel Ricciardo, et il n’avait jamais eu un coéquipier si fort. Il a eu des bons coéquipiers et Pérez en particulier est fort, mais j’estime que Daniel l’est encore plus. Je pense qu’doit être très pragmatique, se fixer des objectifs réalistes, mais aussi regarder sa performance actuelle, pour laquelle il n’y a pas de honte à avoir, et bâtir sa confiance – bâtir également sa capacité à être un peu patient. Parfois, comme de nombreux jeunes pilotes, il a un peu d’impatience qui le mène à faire de petites erreurs, mais je suis persuadé que cela peut être résolu. Je le répète, avec le soutien de l’équipe autour de lui, ce sera résolu. » (source)

Et si jamais la situation d’Esteban Ocon ne se résolvait pas ? Et bien l’on imagine que Renault envisagerait d’autres pistes. Sachant que des pilotes comme Pierre Gasly ou Sergio Perez sont disponibles sur le marché.