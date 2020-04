Formule 1 : Ferrari a été sanctionnée pour l’affaire du moteur, confirme Todt

C’est une affaire qui aura fait couler beaucoup d’encre…et de salive ! Notamment du côté des pilotes et en particulier d’un certain Néerlandais. Néanmoins, après un accord conclu entre les pouvoirs sportifs et Ferrari, aucun mot de plus, relatif aux détails de cette histoire n’aura été prononcé. Nous parlons, bien entendu, de la controverse liée au moteur Ferrari. Avec une suspicion d’irrégularité jamais démontrée publiquement, du fait de la complexité de l’affaire, semble-t-il…

Ferrari fait valoir son droit au silence

Toujours est-il qu’en coulisses, la Scuderia Ferrari a bien été sanctionnée par les pouvoirs sportifs, comme l’a confirmé Jean Todt. Néanmoins, le Président de la FIA ne peut nous en dire plus sur cette dernière. Ni même sur la méthode utilisée par Ferrari ou n’importe quel autre détail sur l’affaire. En effet, Ferrari s’y oppose fermement, comme l’y autorise une clause signée, dans le cadre de l’accord entre les deux parties.

« Si vous me demandez, j’aimerais pouvoir donner tous les détails de la situation, mais ils [Ferrari] s’y sont opposés « , a expliqué Jean Todt. « Donc, je veux dire, ils ont été sanctionnés mais nous ne pouvons pas donner le détail de la sanction. Et nous aurions clairement pu ne rien dire. Mais nous avons pensé qu’il aurait été une erreur de ne pas dire que l’affaire Ferrari avait été discutée et qu’il y avait eu une sanction« .

« Honnêtement, c’est très simple. Très simple. Nous avons déployé tant d’efforts pour arriver à nos conclusions, ce avec quoi ils [les équipes] ne sont pas d’accord. Malheureusement, c’est un fait accompli pour les questions techniques, parce que nos techniciens disent » nous ne pouvons pas à coup sûr démontrer autant que nous le devrions qu’ils [Ferrari] n’étaient pas légaux »

Nous ne saurons donc jamais ce qui c’est réellement passé et quel avantage (chronométrique, notamment) les intéressés en auront tiré. Ainsi va la Formule 1…

