Ferrari a présenté la SF1000 hier, 11 février, à Reggio Emilia. La Formule 1 qu’elle utilisera cette saison fait ben évidemment l’unanimité, dans l’équipe.

La nouvelle arme de Ferrari en Formule 1 a été présentée hier, 11 février, dans le théâtre de la ville de Reggio Emilia. Nommée SF1000, cette dernière se veut une évolution de la monoplace de l’an passé. Mais aussi un hommage à l’histoire du Cheval Cabré en Formule 1.

La SF1000 marquera l’histoire de Ferrari en Formule 1

Car cette saison, la Scuderia Ferrari passera le cap des 1 000 Grands Prix en Formule 1, lors de l’épreuve du Canada. Actuellement à 991, la firme italienne a donc voulu rendre hommage à ce superbe chiffre. Ce qu’a expliqué Mattia Binotto lors de la présentation de la voiture :

« A propos du nom SF1000, ce dernier se réfère aux 1 000 participations en Grands Prix qu’atteindra cette année la Scuderia Ferrari. C’est une grande réussite et nous pensons qu’il est bien de célébrer la saison avec ce nom. »

Un point sur lequel a également appuyé John Elkann, président de Ferrari. Tout en rappelant la soif de victoire de la firme qu’il dirige. A l’approche d’une nouvelle saison dans la catégorie reine du sport automobile, après 11 saison de disette, sans titre :

« Nous avons nommé cette voiture SF1000 car nous disputerons cette année notre 1 000e Grand Prix de Formule 1. Malgré cela et nos 238 victoires, nous sommes toujours aussi déterminés à gagner des courses (…) Ferrari a ce sens d’appartenance. Nous atteignons notre meilleur potentiel quand nous sommes ensemble, tournés vers un même but commun. »

L’assemblage du moteur et l’aéro, éléments clés de cette monoplace

Bien que les règlements techniques restent en tout cas stables, Ferrari a bien évidemment travaillé sur sa monoplace cet hiver. Notamment du côté de l’aéro, comme l’a expliqué, toujours, Mattia Binotto :

« Les règlements restent stables, donc il est difficile de véritablement transformer notre Formule 1. Le point de départ en est la SF-90. Mais nous avons été au plus extrême que nous le pouvions des concepts. Nous avons développé la voiture, essayé de tirer le maximum de performance aérodynamique. » « La monocoque, le power unit et la boite à vitesses ont été conditionnés pour avoir une voiture plus fine. Nous avons travaillé sur les suspensions pour avoir une meilleure flexibilité sur la piste, afin de mieux adapter les réglages. Nous avons aussi fait évoluer chaque élément du power unit, dans la mesure ou nous avons changé notre philosophie de travail. Ça ressemble énormément à l’an passé, mais c’est très différent et plus extrême. »

Pour Vettel, elle est plus « rouge » qu’en 2019

Des propos confirmés par Sebastian Vettel, qui a apporté son point de vue de pilote sur la monoplace. « Nous avons pu la comparer à celle de l’an passé, a-t-il ainsi expliqué et on se rend vraiment compte des différences. Spécifiquement sur l’arrière de la voiture, qui est plus fin. Pour finalement conclure sur un trait humoristique : « Elle est aussi un petit peu plus rouge que l’an passé, donc c’est bien. »

L’Allemand ne se donne toutefois pas encore d’objectif pour la saison à venir. « Il est impossible de prédire quoi que ce soit, avoue-t-il, mais de nombreux efforts se sont tournés vers la voiture. C’est un pas en avant et je pense qu’on le sentira en conduisant. Nous avons confiance en les équipes de Maranello mais devons aussi être patient et attendre. »

Charles Leclerc se veut en meilleur pilote pour faire triompher la Scuderia en Formule 1

Ceci avant que Charles Leclerc ne prenne à son tour la parole. Lui aussi pour détailler les améliorations apportées de la SF-90 à la SF1000. Le Monégasque abordant pour sa part sa préparation physique et mentale, pour cette saison :

« L’approche est un peu différente car je connais plus l’équipe et la voiture, qui est une évolution de l’an passé. Nous avons tous travaillé ensemble pour rendre la voiture meilleure et être meilleurs cette année. C’est un bon challenge qui nous attend et j’ai très envie de conduire. » « Je me suis préparé physiquement dans les montagnes. Mentalement, l’approche est similaire, je vais tout donner. Nous avons travaillé dur avec l’équipe pour développer la meilleur voiture possible. J’ai essayé d’apprendre de mes erreurs passées et je veux être un meilleur pilote cette année. »

Espérons que tout ceci payera, à un peu plus d’un mois de la première course de la saison. Les tests hivernaux de Barcelone, du 19 au 21 puis du 26 au 28 février, seront l’occasion d’en savoir plus. Avant le premier Grand Prix, à Melbourne en Australie, le week-end du 15 mars.

That’s a wrap ✅ We hope you enjoyed today just as much as we did 😁#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/90iNLLk2gk — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 11, 2020

(crédit photo : Scuderia Ferrari Press Office)