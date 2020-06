F1 : Ferrari et Mercedes vont rouler avant la reprise en Autriche

Si les pouvoirs sportifs n’ont pas fait d’exception, concernant d’éventuels essais supplémentaires en amont du coup d’envoi de la saison 2020, les équipes vont toutefois contourner le problème. Car en utilisant une monoplace plus ancienne, les écuries ont la possibilité d’effectuer des kilomètres sur les circuits de leur choix. Et bien entendu, Ferrari et Mercedes vont saisir l’occasion.

Essais F1 : Mercedes à Silverstone

Du côté de la firme à l’étoile, c’est à Silverstone que Valtteri Bottas et Lewis Hamilton vont retrouver le tarmac. Histoire de retrouver des automatismes, après une pause aussi longue. Mais afin aussi, de faire le point sur leur condition physique. Ainsi, le Britannique sera à l’oeuvre mardi prochain (le 9 juin 2020) alors que le Finlandais prendra sa place le mercredi. Tout cela aux commandes de la Mercedes de 2018.

Ferrari aussi, reste à révéler où

Dans le cas de Ferrari, aucune date n’a été divulguée, ni même le lieu choisi par l’équipe italienne mais Charles Leclerc comme Sebastian Vettel prendront la piste tout les deux. Et là encore, cela se fera au volant d’une monoplace d’ancienne génération, probablement de 2018 également. Evidemment, Red Bull, Mclaren ou encore, Renault, en feront probablement de même d’ici le coup d’envoi, au mois de juillet prochain sur le circuit de Spielberg.

source