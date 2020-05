Formule 1 : Ferrari et Vettel, c’est terminé !

Voilà qui fait l’effet d’une bombe ! Bien que la chose n’ait pas encore été rendue officielle, c’est une source jugée fiable par Motorsport-Total.com qui a confirmé que Sebastian Vettel ne continuera pas son aventure avec la Scuderia Ferrari. L’officialisation pourrait intervenir aujourd’hui même ou d’ici la fin de la semaine, toujours selon cette source.

Ferrari : un autre grand pilote échoue…

Ainsi, après six saisons au sein de l’écurie de Formule 1 la plus populaire, le pilote allemand jetterait -lui aussi- l’éponge après un échec, comme Alain Prost ou Fernando Alonso avant lui. Reste, tout de même, la saison 2020 pour que le quadruple champion du monde conjure, éventuellement, le mauvais sort. Concernant les portes de sortie, Renault et Mclaren seraient d’ores et déjà sur les rangs.

Et désormais, la course à son remplacement va faire rage avec les noms de Daniel Ricciardo et Carlos Sainz en pole position. A suivre…

source