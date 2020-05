F1 : Ferrari leader devant Williams au classement virtuel des équipes

Alors que six courses ont déjà été courues en Formule 1 virtuelle, il est temps de faire un petit point du côté du championnat des constructeurs. Car si Ferrari domine toujours pour le moment, c’est Williams qui s’offre un joli coup de projecteur. En effet, l’écurie de Grove pointe au second rang du classement, comme lors de ses années glorieuses…

Pour un peu, nous nous croirions presque revenus dans les années 90, alors que Williams disposait souvent de la meilleure monoplace du plateau. Mais ne nous mentons pas c’est avant tout grâce aux performances de George Russell que l’équipe anglaise pointe au deuxième rang du classement, derrière Ferrari mais devant Mercedes et Red Bull.

Aussi, la Scuderia mène avec 129 points soit seulement sept de plus que Williams. Pour sa part, Mercedes est troisième avec 108 unités. Grâce à la régularité de ses pilotes, qui n’ont pourtant jamais gagné la moindre course. Car pour mémoire, seules Ferrari, Williams (2 victoires chacune), Red Bull et renault (1 victoire) se sont imposées cette année. D’ailleurs, le losange pointe au 5ème rang du classement, avec 68 points.

Côté pilotes, Charles Leclerc mène toujours (96 points) mais la victoire de Russell à Monaco a permis au Britannique de ne revenir qu’à un petit point de son rival ! Chose qui nous promet une belle empoignade sur la prochaine course ! Alex Albon complète le podium provisoire.

It’s close at the top! ⚔️

We’re not playing for prizes – but this is how our 🔟 teams stack up after six rounds of #VirtualGP action#F1 #RaceAtHome pic.twitter.com/E9e5zyJAG1

— Formula 1 (@F1) May 26, 2020