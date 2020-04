Formule 1 : Ferrari menace de quitte la F1 en cas de révision des budgets

C’est dit ! Et ce n’est pas la première fois que les dirigeants de Ferrari, en Formule 1, menacent de s’en aller pour faire pression sur les décisionnaires. Cette-fois, c’est autour du plafonnement budgétaire que les rouges ne sont plus d’accord. Car après une première baisse, les pouvoirs sportifs parlent d’aller encore plus loin, peut-être pour passer sous la barre des 100 Millions d’euros de budget annuel.

Ferrari en colère, quel choix pour les décisionnaires ?

Chez Ferrari, en F1, les dirigeants passent mais les principes restent les mêmes. Du moins, pour ce qui concerne la question financière. Ainsi, après avoir déjà accepté de faire des gros efforts, les Italiens menacent de quitter la catégorie reine du sport automobile, dans le cas une nouvelle baisse du plafond budgétaire serait votée. Et justement, c’est bien ce que souhaiteraient faire les gens de Liberty Media…Mais d’une certaine manière, la position de Mattia Binotto se comprend, car des emplois seraient alors en danger :

« Cela ne peut être réalisé sans des victimes de grande envergure. J’entends par là notre personnel en particulier. Si la limite supérieure est encore abaissée, nous ne voulons pas arriver à un point où nous devons penser à d’autres options pour utiliser notre ADN de course. » a déclaré le Team Principal de Ferrari à nos confrères de The Guardian.

« En Formule 1, nous avons des équipes aux exigences très différentes. Elles opèrent dans différents pays avec des législations différentes et ont leur propre façon de travailler. A cet égard, il n’est pas si facile de mettre en œuvre des changements structurels en plafonnant les coûts de façon linéaire. Il y a alors un risque que nous prenions des décisions en cas d’urgence sans en évaluer correctement les conséquences »

Voilà un nouveau problème dont la Formule 1 se serait bien passée. Avec, d’un côté, les exigences de Ferrari et de l’autre, la survie de plusieurs équipes, qui pourraient ne pas survivre à la crise. Reste à définir à quel point l’écurie mythique est-elle plus importante que les petites structures en mode survie, pour l’image de la F1 ? Evidemment, un championnat du monde de F1 sans la Scuderia n’aurait plus la même saveur. Mais nous devons aussi nous poser la question de l’intérêt de ne voir évoluer plus que 6 ou 7 écuries sur la grille de départ…