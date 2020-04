Formule 1, Ferrari pas contre la revente de son châssis aux petites écuries

Alors, à la lecture de cette news, certains diront probablement que cela est déjà le cas ! En effet, le Team Principal Ferrari, récemment interviewé par The Guardian, a déclaré qu’il n’était pas contre la proposition de Christian Horner, en Formule 1. A savoir, que les grosses écuries revendent leurs monoplaces de l’année précédente aux petites équipes, en difficulté.

Formule 1 : Ferrari ouverte sur l’idée des F1 « clientes »

Si Ferrari menace à nouveau de quitter la Formule 1, en cas de nouveau plafond budgétaire, sur d’autres points, la firme au Cheval Cabré semble avoir évolué. Effectivement, sur le sujet soulevé par Christian Horner voilà quelques jours, Mattia Binotto paraît ouvert. A savoir, revendre les monoplaces utilisées la saison précédentes aux équipes rencontrant des difficultés. Et si Haas F1 dispose déjà de nombreuses pièces -et inspirations- issues des Ferrari accusant un an de retard, l’on ne peut pas non plus parler de copie conforme. Enfin toujours est-il que le Team Principal de la Scuderia s’est montré ouvert sur ce sujet :

« Si l’urgence actuelle mettait vraiment en doute l’existence de certains de nos concurrents dans ce sport et rendait nécessaire la révision de certaines pierres angulaires, alors Ferrari y serait ouverte. Ce n’est même pas sacrilège, étant donné que cela s’est déjà produit en F1 et se produit aujourd’hui dans des séries telles que la MotoGP« , a-t-il répondu, questionné sur le sujet en question, lancé par Horner.

Evidemment, sachant que Ferrari dispose de liens étroits avec Alfa Romeo et Haas, il ne serait pas anormal que ces deux formations disposent des châssis officiels de la Scuderia, avec un an de retard. Et puis Mercedes pourrait procéder de la même manière avec Racing Point (Aston Martin) et Williams (qui refuserait sans doute). Pour Red Bull, Toro Rosso serait sans doute l’heureuse élue.