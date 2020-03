Formule 1 : Ferrari prête à courir en Janvier et sur des WE de 2 jours

C’est par le biais de Sky Italie que Mattia Binotto s’est récemment exprimé au sujet du calendrier 2020 de la Formule 1. Et comme le Team Principal de Ferrari le révèle, il est en contact permanent avec la Direction de Liberty Media. Selon lui, les patrons d’écuries sont prêts à accepter beaucoup de chose pour que le championnat puisse avoir lieu cette saison.

Ferrari, F1 2020, courir à tout prix ?

Visiblement, Liberty Media a carte blanche, dans cette période de confinement. Ainsi, Mattia Binotto a confirmé qu’il laissait toute liberté aux décideurs pour constituer prochainement un nouveau calendrier, en Formule 1. Qu’il s’agisse d’organiser des Grand-Prix sur deux jours (samedi et dimanche), d’organiser des manches en août et même, de courir jusqu’au mois de janvier prochain, chez Ferrari, on semble prêt à tout accepter, pour le bien de la saison :

« Nous entretenons un dialogue constant. J’ai senti, avec les autres chefs d’équipe, que ce sont des moments cruciaux. En ce qui concerne le calendrier, nous avons donné à Carey et à la FIA la liberté de définir le calendrier comme ils le doivent dans ces conditions. Nous pouvons également avoir des week-ends de deux jours, avec des essais libres déplacés le samedi matin, afin de pouvoir répondre aux besoins logistiques en cas de rapprochement des grands prix. »

« De plus, la fermeture actuelle laisse la possibilité de pouvoir concourir en août s’il y a des conditions pour pouvoir le faire« . Interrogé par Sky Italia sur la fin de la saison en janvier avec quelques courses supplémentaires, Binotto a déclaré: « Ce sont tous des endroits où nous, en équipe, devons assurer une disponibilité maximale. Si cette [décision] nous permet de garantir un championnat du monde 2020 plus complet, la saison suivante ne commençant qu’en mars, il y a une grande disponibilité pour cela. »

Alors, bien entendu, à l’heure ou certains préconisent d’annuler purement et simplement la saison 2020 de Formule 1, ces propos peuvent paraître décalés. Pourtant, il ne faut pas oublier que plusieurs équipes pourraient mettre la clé sous la porte dans ce cas extrême. Dès lors, effectivement, pourquoi ne pas tout mettre en oeuvre afin de proposer quelque chose au fans, même sous une forme différente, histoire d’assurer la continuité économique. Evidemment, à condition que la sécurité de tous soit garantie…

source