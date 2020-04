Formule 1 : Ferrari réaffirme son amour envers Sebastian Vettel

Comme si Mattia Binotto en éprouvait le besoin, à moins que ce ne soit pour effacer les doutes éventuels du pilote. Toujours est-il que le Team Principal de la Scuderia Ferrari, en Formule 1, a réaffirmé son affection, son amour, pour Sebastian Vettel. A l’aube d’une saison qui s’annonce cruciale, tant pour le quadruple champion du monde que pour son patron…

Formule 1 : Ferrari rappelle pourquoi Vettel est apprécié

Il y a peu, Mattia Binotto déclarait que l’objectif premier de son équipe était de renouveler le contrat de Sebastian Vettel, qui arrive à terme fin 2020 (où un peu au-delà, selon la date à laquelle s’arrêtera la saison à venir). Mais l’intéressé précisait aussi que, pour arriver à un accord, il faudrait également que l’Allemand démontre sa motivation en signant des résultats à la hauteur de son rang. Alors, sans doute afin de calmer le jeu -certains y voyant un signe de lassitude de la part de Binotto- Mattia a tenu à soutenir son pilote à sa manière. C’est à dire en mettant en avant ses qualités. Mais aussi, les raisons pour lesquelles il était apprécié au sein de son équipe :

« Je ne pense pas que l’interruption convienne à n’importe quel pilote« , a-t-il déclaré. »Je pense qu’ils aiment tous vraiment la course, cela fait partie de leur vie. Je sais que Sebastian manque de normalité, le fait que nous ne soyons pas sur la piste et qu’il aimerait le faire dès que possible, mais nous devrons le faire quand tout sera parti et que nous serons revenus à la normalité« .

« Mais je pense que son désir est vraiment de courir pour le moment. Seb est une personne authentique et simple. Il aime son travail, aime vraiment son travail, et c’est une des raisons pour lesquelles chez Ferrari, nous l’apprécions tellement« .

« Mais il est certain que les nouvelles règles qui seront désormais introduites en 2022 ont été établies pour le bien du sport, en essayant de niveler le terrain et de mettre en place un meilleur spectacle. Espérons qu’avec ce type de règles, nous empêcherons qu’une équipe soit vraiment dominante par rapport aux autres« .

Une dernière phrase sous la forme d’un aveu de faiblesse ? Car Binotto évoque, sans la citer, l’équipe Mercedes, qui domine la Formule 1 depuis plusieurs années. Ainsi, chez Ferrari, on semble compter sur le nouveau règlement pour revenir au sommet et, enfin, gagner un titre de champion du monde. De la à dire que la Scuderia s’attend à une autre saison difficile, en 2020, face aux allemands…

source