Formule 1 : Ferrari révèle sa monoplace 2020, la SF 1000 ! (images)

Comme chaque année, la présentation de la Ferrari de Formule 1 est la plus suivie, de par le monde. Ainsi, après Haas F1 puis Mercedes (qui présentait la livrée 2020 mais pas sa monoplace, lundi dernier), la Scuderia a dévoilé les images de sa nouvelle arme.

En direct il y a quelques minutes et en musique, l’équipe italienne a donc présenté la F1 que piloteront Sebastian Vettel et Charles Leclerc cette saison. Evidemment, cette dernière sera attendue au sommet de la hiérarchie pour, enfin, conjurer le mauvais sort. En point de mire, Mercedes, écurie référence de ces dernières années bien que la monoplace allemande ne soit plus souveraine en matière de vélocité. Selon les Grand-Prix fréquentés…

Mais, depuis 2007 et Kimi Raikkonen, aucun pilote Ferrari n’a été en mesure de décrocher la couronne mondiale. Chose qui devient difficile à vivre pour l’ensemble des tifosis. Alors, cette année encore, la pression sera maximale sur les épaules des pilotes et des cadres de la formation transalpine. En attendant le premier roulage, la semaine prochaine à Barcelone, place à la vidéo officielle du live, en attendant les images.

Head over to the livestream, #Tifosi

Our 2020 car is being unveiled… NOW 🎉https://t.co/0bUkcZuWBn#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/nOEDIgtPP0

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 11, 2020