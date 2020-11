Formule 1 : Ferrari va choisir quel jeune pilote sera promu, ces jours prochains

Si, selon nous, il n’y a pas réellement de suspense, Ferrari a récemment déclaré -par la voix de Mattia Binotto- que le choix entre les trois pilotes de la Drivers Academy serait fait ces prochains jours. Car concrètement, seul l’un d’entre eux pourra accéder à la Formule 1 en tant que titulaire, la saison prochaine.

Ferrari : le choix de Schumacher paraît logique

Callum Ilott, Robert Shwartzman ou Mick Schumacher, voilà les trois pilotes qui sont actuellement évalués, au sein de la Direction de Ferrari. Mais malheureusement pour les italiens, il faudra se passer de test grandeur nature dans une F1 actuelle, en raison de la météo capricieuse ayant empêché Ilott et Schumacher de rouler au Nurburgring, il y a quelques semaines.

« Je ne pense pas que nous attendrons la course finale à Bahreïn ou à Abu Dhabi. Je pense que c’est quelque chose [le choix du pilote promu] que nous déciderons dans les prochaines semaines« , a déclaré Binotto, dans des propos relayés par le site officiel de la Formule 1.

Néanmoins, entre ses résultats sur la piste (en Formule 2) et la portée/image occasionnée par son nom, on imagine mal que le fils Schumacher ne soit pas l’élu. D’ailleurs, Gunther Steiner, patron de Haas F1, a déjà admis qu’il était intéressé par le jeune allemand. Et sachant que c’est cette équipe qui accueillera un jeune talent Ferrari en 2021, difficile d’imaginer qu’un autre choix soit possible…Il sera sans doute associé à un pilote payant, Nikita Mazepin en l’occurrence.