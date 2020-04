Formule 1 : Ferrari vise juillet pour la reprise du championnat

C’est par le biais de Sky Sports que Mattia Binotto s’est exprimé à son tour, au sujet de la situation que traverse actuellement le Formule 1. Selon le Team Principal de la Scuderia Ferrari, nous en saurons plus sur la teneur du calendrier et ses dates d’ici le mois prochain.

Au moins 8 G.P pour organiser le championnat du monde de Formule 1

D’après Mattia Binotto, le championnat du monde de Formule 1 2020 pourrait enfin reprendre au mois de juillet prochain. C’est, tout du moins, l’estimation du Team Principal de Ferrari, qui sait aussi qu’il faudra au moins 8 Grand-Prix inscrits au calendrier pour que le championnat en question ait lieu. Par ailleurs, l’intéressé reconfirme son ouverture quant aux propositions éventuelles de Liberty Media, y compris de courir en janvier de l’année prochaine.

« Nous savons que du point de vue du Règlement Sportif, pour que ce soit un Championnat du monde, il faut au moins huit Grands Prix, mais tout le monde tente de faire plus que cela. Je pense que ce qui sera important pour nous, ce sera vraiment la flexibilité. Je suis certain que Chase et les équipes seront capables de mettre en place le meilleur championnat possible. De notre côté, nous sommes prêts à tout ce qui sera nécessaire, que ce soient des week-ends de Grands Prix plus courts, des courses doubles ou le fait de compacter le calendrier. Il est important d’être flexible et de nous assurer de pouvoir avoir de bons Grands Prix aussi pour les fans« .

Une grande ouverture d’esprit qu’il partage avec d’autres patrons d’équipes. Puisque même les formats de courses pourront être retouchés, si besoin. D’ailleurs, Liberty Media le sait, l’ensemble du paddock leur donne carte blanche….

source