Formule 1 : FP2 (libres 2), Vettel au sommet sous la pluie, Gasly 6ème

C’est une séance d’essais libres 2 (EL2) peu instructive, à laquelle nous avons assisté, au GP de Hongrie de Formule 1. Cela en raison de la pluie, qui avait passablement humidifié la piste avant la séance. Dans ces conditions, Sebastian Vettel s’est rappelé à notre bon souvenir. Alors que Lewis Hamilton n’a pas bouclé le moindre tour.

Après l’annulation des essais libres de la Formule 3, c’est la F1 qui se présente devant le circuit de l’Hungaroring, tracé détrempé après des averses. Pierre Gasly, qui n’a pas roulé ce matin, prend la piste. En espérant pour lui que les qualifications de se dérouleront pas sur sol sec. Car le Français serait alors désavantagé. A moins d’une session de rattrapage demain matin, en EL3.

Sergio Perez is the latest drive to surge out 🙌 Surfing his @RacingPointF1 car around the Hungaroring to complete the first timed lap 🏄‍♂️#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/5pOWXPHcWh — Formula 1 (@F1) July 17, 2020

EL2 : Un début de séance peu fréquenté par les pilotes

Toujours est-il qu’avec ces conditions très humides, les pilotes ne veulent pas risquer de sortir. Aussi, Sergio Perez nous sauve de l’ennui total après 25 minutes de séance, en prenant la piste avec sa Racing Point. Une attitude pas si idiote, si les qualifications se réalisaient sous la pluie, demain après-midi…Lance Stroll en fait d’ailleurs autant. Ils sont suivis par Kimi Raikkonen. Meilleur temps pour Stroll. Troisième chrono pour Iceman, derrière les deux futures Aston Martin. Seules trois monoplaces ont pris la piste, après 37 minutes de séance.

Pour changer du rose, Esteban Ocon se jette à l’eau, avec sa Renault, tout de jaune vêtue. Mais après u tour d’installation, il regagne son stand. Nous voilà à mi-séance et il ne se passe strictement rien. Toutefois, Daniel Ricciardo nous fait mentir, trois minutes plus tard. La seconde Renault est donc en piste. Espoir d’action vite renforcé par l’apparition, cette-fois, des Ferrari. Sebastian Vettel et Charles Leclerc sont de sortie.

Résultat, troisième chrono pour l’Allemand, quatrième pour le Monégasque. C’est au tour de Daniil Kvyat de tenter sa chance. Entre-temps, Charles prend le meilleur sur Sebastian. Puis le quadruple champion du monde se réveille et signe finalement le temps de référence. Norris, fraîchement sorti, prend la 5ème place, alors que Kvyat pointe au 7ème rang.

Romain Grosjean est maintenant à l’oeuvre ! Il prend la 7ème place, devant Kimi Raikkonen. Les deux Alfa Roméo sont d’ailleurs en piste. Antonio signe le 6ème chrono, devant Iceman, qui vient d’améliorer. Il reste une demi-heure. Etonnamment, Vettel surnage. Il devance de plus de deux secondes son dauphin. Mais Valtteri Bottas réduit l’écart, en revenant à deux dixièmes de son rival. Amélioration de Romain, désormais 5ème de ces FP2.

Alors que tous les pilotes roulent en pneus pluie, Lewis Hamilton sort des stands avec des gommes intermédiaires. Carlos Sainz apparaît à son tour. Et il signe le 3ème temps. Puis il rentre pour chausser à son tour des intermédiaires. George Russell se lance également. Puis Max Verstappen. 15 minutes sont encore au compteur de cette session humide. Sebastian en intermédiaires, comme Max et Charles, d’ailleurs.

EL2 : ça sent le sapin chez Alpha Tauri

Pierre Gasly coupe la ligne et intègre le top dix. Sur 12 pilotes. Alex Albon s’apprête à boucler un premier tour. Tout comme Kevin Magnussen, en intermédiaires. Par contre, Lewis Hamilton sort de sa monoplace, il ne signera pas de tour rapide aujourd’hui. Au même moment, Gasly se plaint d’une odeur de brûlé, dans son cockpit. Avant cela, le pilote Alpha Tauri avait signé le sixième chrono.

Max Verstappen s’élance enfin. Et le pilote Red Bull prend la septième place. C’est terminé, Sebastian Vettel termine cette séance « pour du beurre » en tête des débats. Il est suivi de Bottas, Sainz et des deux Racing Point. Voici le classement.