Formule 1 : G.P de France, les spectateurs remboursés si annulation

Pour le moment, si l’ont tient compte de l’optimisme des autorités, le Grand-Prix de France de Formule 1 édition 2020 ne serait pas menacé par le Covid-19. Néanmoins, sachant que la maîtrise du virus en question demeure difficile à prévoir, le risque d’une annulation ou d’un report ne doit pas être écarté. Aussi, Eric Boullier a tenu à rassurer les spectateurs, via une interview accordée à Motorsport.

Formule 1 : le huis clos n’est pas écarté

« Nous ne sommes pas dans la même position que nos collègues du MotoGP ou des 24H du Mans Motos, qui ont d’ailleurs déjà pris la décision de repousser. Nous, nous sommes tout de même prévus dans trois mois et demi, donc pour l’instant nous considérons effectivement tous les cas. Il y en a quatre : il ne se passe rien, on est à huis clos, on repousse ou l’on annule. Nous avons la chance d’être assurés, donc du coup, quoi qu’il arrive, même dans le scénario le plus improbable ou gênant qui serait l’annulation du Grand Prix, chaque spectateur serait remboursé intégralement. Là-dessus, au moins, on peut dormir sur nos deux oreilles. C’est important de le dire ! » a ainsi déclaré le Directeur du Grand-Prix de France de Formule 1 chez nos confrères.

En clair, vous pouvez réserver vos billets dès maintenant (billetterie accessible ici), sachant que vous serez intégralement remboursés en cas d’annulation. Reste qu’un report au calendrier peut aussi avoir lieu, de même qu’un huis clos, évoqué par Eric Boullier dans cet entretien. C’est, d’ailleurs, peut-être à cette option que la F1 (et d’autres championnats) devra son salut cette année…Rappelons que cette épreuve doit avoir lieu, normalement, du 25 au 28 juin prochains. L’avenir nous dira si le championnat 2020 aura débuté d’ici-là…

source