Formule 1 : G.P des Pays-Bas, Lammers désabusé

Certains paraissent particulièrement pessimistes, dans cette crise sanitaire ayant entraîné le confinement de tous. Et aux Pays-Bas, particulièrement. Car, depuis que le gouvernement a annoncé qu’aucun événement sportif n’aurait lieu avant le mois de septembre prochain, l’organisation du Grand-Prix (Zandvoort) a pris un sérieux coup.

GP du Pays-Bas de Formule 1 : déjà un échec ?

Pour Jan Lammers, l’heure n’est plus à l’optimisme, concernant la possible reprogrammation du Grand-Prix des Pays-Bas de Formule 1. Il faut dire que l’intéressé n’y met pas du sien non plus, l’idée d’une course à huis clos n’étant même pas envisagée de son côté. Chose qui, effectivement, semble condamner l’épreuve en question cette année. Car l’idée de courses avec du public ne sera sans doute pas évoquée avant un long moment. Peut-être pas avant 2021, même…

« Nous avons traversé tellement de scénarios. Tout est gaspillé en énergie. Cela ne fait que susciter davantage de questions et de confusion« , a-t-il déclaré à Motorsport-Total.com. L’intéressé a poursuivi en déclarant qu’il était « incensé » de poursuivre les discussions pour le moment, selon lui. Avant de poursuivre : « Autant que nous voudrions annoncer quelque chose, nous ne pouvons pas le faire tant que ce n’est pas certain. Nous devons attendre et voir quelle est la situation. Ensuite, nous n’avons pas à formuler de vagues déclarations, nous devons simplement être clairs et précis« .

La déception semble palpable chez Lammers, qui sent que le retour de son pays en F1 ne sera fera peut-être pas cette année…

