Formule 1 : Gasly prêt à revenir chez Red Bull ! bonne ou mauvaise idée ?

Nous sommes en droit de nous poser la question…Effectivement, Pierre Gasly a su rebondir de manière magistrale, après avoir été rétrogradé de l’écurie Red Bull Racing, en cours de saison l’année dernière. La preuve qu’il dispose d’un mental hors norme dont peu de pilotes peuvent se targuer. Daniil Kvyat en est un bon exemple…Et bien désormais, le Français pense être prêt à retourner au bercail.

Pierre Gasly : est-ce que Red Bull brûle des ailes ?

Après la victoire de Pierre Gasly au Grand-Prix d’Italie de Formule 1, la côte du pilote tricolore a soudainement pris du galon. Au point que nombre d’observateurs souhaitent, désormais, le voir dans une monoplace de pointe. Alors, forcément, on pense à Red Bull, où Alex Albon ne donne pas entière satisfaction. Le vainqueur de dimanche dernier a déclaré (source : Autosport) qu’il était désormais prêt à revenir au sein de l’écurie mère :

« Je pense que je suis prêt, mais comme je l’ai dit, ce n’est pas à moi de prendre cette décision. La seule chose que j’ai faite depuis qu’ils m’ont remis chez Toro Rosso l’an dernier a été de me concentrer sur moi-même et de montrer ce dont j’étais capable. Quand je dispose des bons outils, je suis vraiment heureux de montrer que je peux performer. Et je ne parle pas seulement du Brésil mais je pense que, de manière générale, nous avons été assez forts la plupart du temps. […] Nous verrons ce qui se passera, mais je pense qu’il y a eu beaucoup, beaucoup de bons pilotes chez Toro Rosso. Je suis vraiment heureux d’être l’un des de ceux qui ont réussi à obtenir une victoire pour cette équipe. Bien sûr, je pense que les bons résultats devraient être récompensés par quelque chose, mais nous verrons ce qui se passera. Pour l’instant, ce n’est pas quelque chose à quoi je veux vraiment penser. Je veux juste profiter de ce moment, car c’est ma première victoire en F1 et j’aurai le temps d’y réfléchir plus tard. »

Gasly pense donc très clairement à Red Bull. Pourtant, il serait sans doute mieux pour l’intéressé que son avenir passe par une autre écurie. Pourquoi pas Renault, à moyen terme. Toujours est-il que, ne sachant pas réellement ce que fait l’écurie autrichienne avec ses seconds pilotes (avec des soupçons de traitement inégal face à Verstappen), nous sommes en droit de nous demander si Pierre n’irait pas, à nouveau, se briser les ailes là-bas.

Aussi, en l’absence de places dans les écuries constituant la première partie de la grille, la meilleure chose à faire pour lui serait sans doute de rester chez Alpha Tauri. Une équipe familiale, dans laquelle il se sent bien, chose qui l’aide certainement à obtenir de si grands résultats. Reste à définir si la formation de Faenza le conservera une année de plus ou si elle choisira (par le biais de Red Bull, qui décide du choix des pilotes) de faire tourner les effectifs de sa filière…