Formule 1 : Gilles Villeneuve, la tragédie grecque en 3 actes

1982…Assurément l’une des années des plus tragiques que la Formule 1 ait connue durant ses 70 années d’existence…

Une année qui ne s ‘annonçait déjà pas sous les meilleurs hospices, avec une grève des pilotes dès Kyalami chant du signe d’un pouvoir des pilotes repris d’une poignée de fer par le tandem Balestre/Ecclestone. Eux qui dès fin 1980, s’affrontèrent dans un duel sans merci entre la « sécurité » prônée par Balestre, et la suppression des « wing cars » absolument refusé par Bernie Ecclestone, pour des raisons de coûts et de performance, les « artisans » anglais s’abritant derrière la FOCA, la fédération des constructeurs de Formule 1 et qui représentent c’est mêmes anglaises très largement équipées du fameux Ford-Cosworth DFV introduit dès 1967 dans la Lotus 49.

Plusieurs accidents allaient donner raison au Président Balestre, Patrick Depailler ayant lui même perdu la vie ayant perdue la vie probablement à la suite d’un caillou coincé dans une des jupes de son Alfa Roméo, à Hockenheim là même où Jim Clark avait perdu la vie en 1968…

1982, n’était en réalité qu’une succession de drames qui allait donner le titre à Keke Rosberg en n’ayant remporté qu’une seule victoire durant cette saison 1982. Ce fut une tragédie en 3 actes dont Le Mag Sport Auto va vous en compter son histoire…

Le premier Acte

Le 25 avril 1982, San Marin, circuit d’Imola : le plateau de cette course est à sa portion des plus congrues : 14 monoplaces seulement !

En effet, les équipes de la FOCA ont pris la décision de ne pas prendre part à cette épreuve, seules les équipes que l’on dénommait « légalistes » à cette époque, allait se retrouver sur la grille de départ…

Arnoux sur sa Renault ayant renoncé durant la course sur casse moteur, les deux équipiers de Ferrari, Gilles Villeneuve et son ami Didier Pironi, allait se livrer un duel absolument féroce, qui allait mener les deux pilotes à une issue tragique…

L’abandon de René Arnoux ayant assuré le doublé de la Scuderia, ordre fut donné par le panneautage de Ferrari la consigne « slow » signifiant de ralentir… A partir de cet ordre, il était évident que les deux pilotes devaient appliquer la consigne de leur équipe, ce qu’accepta Villeneuve de bonne grâce… Quelle ne fut pas sa surprise de voir Didier Pironi l’attaquer ! Gilles comprit rapidement « qu’il ne m’avait pas dépassé pour amuse’r le public » .

Ce fut alors une bataille fratricide, les deux équipier se rendant coups pour coups, avant un assaut final de Pironi sur Gilles Villeneuve… Arrivé dès 1981 pour épauler Villeneuve, jamais il n’y avait eu le moindre incident entre les deux hommes, l’objectif était de ramener de nouveau le titre à la Scuderia depuis celui de 1979 avec Jody Scheckter.

Chacun des deux voulait absolument gagner : Villeneuve voulait enfin remporter le titre mondial, Pironi honorer la confiance placée en lui par « l’Ingeniere » Enzo Ferrari. Ce qu’avait sous estimé Didier Pironi, était que son coéquipier Gilles Villeneuve était un homme entier, et qu’avant d’être équipiers dans une même équipe, ils sont avant tout des adversaires.

Sur le podium, pendant que Didier Pironi sabre le champagne, Gilles Villeneuve ne cache pas sa rancœur, et il se sent trahi… Autant ressent il ce sentiment vis à vis de son équipier et autant de son équipe. Marco Pinccini directeur sportif de Ferrari s’en explique : « la seule injonction pour les deux pilotes » étaient « slow », c’était une consigne de modération, puisqu’ils avaient 35 secondes d’avance sur Alboreto , mais c’est tout »…

Le second Acte

Le 8 mai 1982, Zolder en Belgique, à sept minutes de la fin de la séance de qualification, ayant des pneus « moins frais » que son équipier Pironi, mais voulant impérativement terminer devant Pironi à l’issue des qualifications, Villeneuve ne répond pas à la demande son équipe de rejoindre son box, et décide de poursuivre son effort… Dans son tour lancé, Gilles découvrit devant lui à faible allure la March de Jochen Mass, amorçant strictement la même manœuvre , en ayant touché la roue arrière droite la Ferrari fut catapultée dans les airs… Le petit Prince de la F1 adulé par tout un peuple de tifosis s’en allait pour toujours….

Le dernier Acte

Trois mois plus tard, le 8 août, encore à Hockenheim, c’est cette fois Didier Pironi qui est victime d’un terrible accident en ayant percuté la Renault d’Alain Prost cachée par les trombes d’eau qui s’abattent sur la piste depuis le début de matinée…

Profondément meurtri par le (mauvais) procès que lui ont imposé une partie de la presse et le public, Didier Pironi n’était plus tout à fait le même avant même que cet effroyable accident ne se produise. Affecté par le décès de son ami, il avait en plus été impliqué dans l’accident mortel de Paletti à Montréal, son Osella ayant percuté la Ferrari du Français avant qu’elle ne prenne feu..

Pironi porta secours au malheureux pilote avec des commissaires qui ne survivra pas à ses blessures.

L’accident d’Hockenheim signe la fin de carrière de Pironi en Formule 1, après une dure rééducation, il tenta un retour en F1 avec Ligier, sans toutefois y parvenir. Il perdra la vie le 23 août 1987 dans un accident de Off Shore au large de l’île de Wight avec Jean-Claude Guenard et le journaliste d’Auto-Moto Bernard Giroux.

Épilogue

Le 6 janvier 1988, la compagne de Didier Pironi donnera naissance à des jumeaux, elle prénomma l’un des garçons Didier, l’autre Gilles.