Formule 1 : Giovinazzi se voit chez Ferrari en 2021

Evidemment, les récents propos d’Antonio Giovinazzi susciteront sourires voire, fou-rires auprès de certains fans de Formule 1…Et pourtant, l’Italien a sans doute raison d’y croire, à plusieurs égards. Toujours est-il que le transalpin sent le baquet de Sebastian Vettel (Ferrari) à sa portée, comme il vient de le confier à nos confères de la Gazetta Dello Sport.

Ferrari, Giovinazzi y pense en se rasant

« Je mentirais si je disais que je ne rêve pas de Ferrari« , a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport. « J’ai déjà une excellente relation avec Charles. Nous parlons beaucoup et allons dans les mêmes restaurants de Monaco. Battre Kimi est l’un de mes objectifs pour cette saison, mais pas le seul« , a ajouté le pilote Alfa Romeo Racing. « Ce sera une saison cruciale, mais c’est toujours comme ça quand il y a une confirmation ou une promotion en jeu« .

Alors, certes, – et même s’il n’évoque la chose qu’à demi-mot- Giovinazzi peut paraître un brin optimiste. Et pourtant, si l’on juge sa progression en 2019 et qu’elle venait à se confirmer en 2020, il serait étonnant que la Scuderia ne considère pas l’Italien. Tout d’abord, du fait de sa nationalité. Puis, en raison de la fin de contrat de Sebastian Vettel, que personne n’imagine rempiler au sein de Ferrari. Car, probablement, l’équipe italienne misera désormais sur Charles Leclerc, à l’horizon 2021.

Aussi, lui associer un pilote moins ambitieux, moins expérimenté et donc, plus docile et apte à se plier à des consignes, officielles ou officieuses, serait pour le moins opportun. Surtout après les conflits survenus au sein du duo Vettel-Leclerc ces derniers mois. D’ailleurs, si la Direction de l’écurie italienne voyait l’équation de cet oeil-là, il serait même compliqué de trouver meilleur candidat. A moins d’aller chercher un Hülkenberg, qui correspondrait aussi au profil hypothétiquement recherché…En cas de rechute d’Antonio, par exemple.

A moins que Ferrari ne préfère opter (à nouveau) pour un duo à armes égales, susceptible de s’entendre. Auquel cas, Daniel Ricciardo incarnerait sans doute le meilleur candidat.

