Formule 1 : GP d’Australie, les équipes italiennes soumises à restrictions

Pour le moment, le Grand-Prix d’Australie 2020 de Formule 1 est maintenu. Toutefois, les autorités locales ont décidé de durcir leurs contrôles, à l’égard du personnel des écuries venant d’Italie. Concrètement, les personnes concernées seront contrôlées de manière drastique avant de pénétrer sur le sol australien.

Formule 1 : quelques mesures de santé avant le GP d’Australie

Peu touchée (malgré le recensement d’une dizaine de cas) par le COVID-19 à ce jour, l’Australie souhaite se protéger au maximum, sans pour autant annuler les événements sportifs se déroulant sur son territoire. Pour le moment, tout du moins, un changement de position n’étant pas à exclure, selon les personnes décisionnaires. En conséquence, tous les employés/cadres résidant en Italie devront se soumettre à différents tests, avant d’être autorisés à se joindre au Grand-Prix d’Australie de Formule 1. Plus concrètement, un contrôle de température aura lieu après l’atterrissage à Melbourne tandis qu’un questionnaire leur sera soumis avant d’embarquer.

« Nous sommes tous prêts à nous préparer pour la 25e course F1 à Melbourne la semaine prochaine. La touche finale est en train d’être mise sur le circuit, le fret et le personnel de la Formule 1 arriveront dans les prochains jours et nous avons hâte d’ouvrir les portes au public le jeudi 12 mars. La santé et la sécurité de tous au Grand Prix d’Australie de Formule 1 Rolex d’Australie sont primordiales ».

« L’Australian Grand Prix Corporation a mis en place de solides dispositifs de gestion de la santé, de la sécurité et des urgences pour chaque événement et nous travaillons en collaboration avec les agences de santé et les organismes gouvernementaux et services d’urgence pour répondre à ce problème. »

