F1 : GP d’Azerbaïdjan (virtuel), Gasly et Perez annoncés !

Deux petits nouveaux vont donc participer au prochain Grand-Prix de Formule 1 virtuelle. En effet, Pierre Gasly (Alpha Tauri) et Sergio Perez (Racing Point) seront présents lors de la prochaine manche, qui se déroulera ce week-end, sur le tracé virtuel de Bakou, en Azerbaïdjan. Ils rejoignent donc la liste des grands habitués de la série, sur le jeu F1 2019.

Ils seront donc huit pilotes officiels, titulaires en F1 (sous réserve de nouvelles arrivées d’ici dimanche) a participer au GP virtuel d’Azerbaïdjan, dimanche 7 juin prochain. Sergio Perez et Pierre Gasly vont donc rejoindre une liste de pilotes déjà composée de Alex Albon, George Russell, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi, Charles Leclerc et Lando Norris.

Welcome to the (virtual) grid 👋@SChecoPerez and @PierreGASLY join the action, alongside other F1 stars and sporting royalty! 👑#VirtualGP #RaceAtHome

— Formula 1 (@F1) June 4, 2020