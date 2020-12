Formule 1 – GP de Sakhir : occasion en or pour Verstappen, sans Hamilton ?

Evidemment, l’absence confirmée de Lewis Hamilton au prochain Grand-Prix de Formule 1 de Sakhir est une excellente nouvelle pour tous ceux qui terminent régulièrement derrière lui. Et si, de façon logique, Valtteri Bottas hérite du statut de favoris -du fait de la supériorité de la Mercedes- impossible de ne pas penser au « mercenaire » Max Verstappen.

Formule 1 : Bottas, Verstappen et…un invité surprise ?

Oui, sur le papier, Valtteri Bottas est maintenant le grand favori du Grand-Prix de Sakhir de Formule 1. Ceci étant dit, compte-tenu de l’inconstance de ce dernier et d’un manque certain de réussite (surtout sur les derniers Grand-Prix) impossible de ne pas envisager Max Verstappen en vainqueur, sur cette avant-dernière épreuve du championnat du monde. Même si, avec un tracé aussi rapide, Honda (qui propulse les Red Bull) n’aura pas l’avantage.

Mais évidemment, cette absence de Lewis sera aussi l’occasion, pour les autres équipes, d’envisager un podium habituellement difficile d’accès. Racing Point, Mclaren, Renault, Ferrari et même, Alpha Tauri, seront ainsi candidates. Au même titre qu’un Alex Albon qui doit impérativement réussir de bons résultats pour espérer être conservé par Red Bull.

Mais n’oublions pas aussi que la Mercedes laissée vacante par Lewis Hamilton sera occupée par un autre pilote. Et si l’on imagine mal un profil resté loin des circuits (Vandoorne et Gutiérrez) longuement parvenir à s’adapter suffisamment vite pour gagner, un Nico Hülkenberg pourrait faire le job. A moins que Mercedes ne décide d’évaluer George Russell, à condition que Williams accepte de le prêter pour une (ou deux) course ? Les heures qui viennent seront décisives, sur ce point.