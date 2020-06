F1 : G.P du Canada, Russell champion virtuel après sa victoire

George Russell a finalement remporté le titre de champion du monde de Formule 1 virtuelle, après s’être à nouveau imposé, dimanche dernier. Alors qu’il s’élançait de la pole position, le pilote Williams a dominé ses concurrents, comme il en avait pris l’habitude depuis plusieurs courses.

Débarrassé de Charles Leclerc, absent de ce Grand-Prix du Canada de F1 virtuel, George Russell s’est imposé pour la quatrième fois d’affilée, dans le jeu F1 2019. D’ailleurs le deuxième, Alex Albon, n’a jamais été dangereux pour l’Anglais. Le pilote Williams décroche donc le titre suprême, devant le pilote Red Bull, son dauphin au championnat.

A Montréal, c’est Esteban Gutiérrez qui offre un nouveau podium à Mercedes. Néanmoins, la firme à l’étoile n’aura pas remporté la moindre course lors de cette courte saison d’eSports. Caio Collet, pilote Renault, échoue au pied du podium tandis que son coéquipier, Zhou, prend la 6ème place de la course. Pour sa part, Latifi se classe 7ème, suivi de Ilot, Davidson et David Schumacher.

No surprise who the winner is 😅@GeorgeRussell63 is followed across the line by @Alex_Albon and @EstebanGtz for our final #VirtualGP podium 🍾#RaceAtHome pic.twitter.com/7rqW4n8ESv

— Formula 1 (@F1) June 14, 2020