Formule 1 – GP du Portugal : programme TV et horaires de cette 1ère

Oui, c’est une première ! Car dans l’histoire de la Formule 1, jamais un Grand-Prix du Portugal n’avait eu lieu sur le tracé de Portimao. Et pour cause, cette piste est relativement récente. Sachant que l’épreuve en question est absente du calendrier depuis 1997. Et sur ce tracé méconnu de tous, le spectacle s’annonce forcément passionnant.

Formule 1 : un Grand-Prix du Portugal inédit pour les pilotes

Qui sera le premier pilote de l’histoire de la Formule 1 à s’imposer sur le circuit de Portimao ? Sachant que parmi les pilotes en activité, aucun d’entre eux n’a jamais connu un Grand-Prix du Portugal, du fait de sa longue absence au calendrier…Nous serons fixés d’ici quelques jours. Quoiqu’il en soit, cette piste (vidéo de tour embarqué en fin d’article) devrait plaire aux pilotes dans leur ensemble. D’ailleurs, en MotoGP après quelques essais, la plupart des pilotes semblaient emballés par leur expérience.

Rappelons que pour sa dernière édition, en 1996 à Estoril, c’est Jacques Villeneuve qui avait fait triompher Williams-Renault, devant Damon Hill, Michael Schumacher (Ferrari) et Jean Alesi (Benetton Renault). Place au programme TV et aux horaires pour suivre l’événement

Vendredi 23 octobre 2020

Libres 1 : 12H00 (Midi), en direct sur Canal+ Sport

Libres 2 : 16H00, en direct sur Canal+ Sport

Samedi 24 octobre 2020

Libres 3 : 12H00 (midi), en direct sur Canal+

Qualifications : 15H00, en direct sur Canal+ Décalé

Dimanche 25 octobre 2020

La course : départ à 15H10, en direct sur Canal+