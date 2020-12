Formule 1 : Grand-Prix de Sakhir (Bahreïn 2), horaires, programme TV

Alors que nous venons à peine de voir le drapeau à damier s’agiter sur le Grand-Prix de Bahreïn 1 de Formule 1, il est déjà temps de s’intéresser à la seconde manche. Cette-fois, c’est sous le nom du Grand-Prix de Sakhir, et par la biais d’un tracé plus épuré mais surtout, plus rapide, que se déroulera le week-end. Par ailleurs, les horaires ont également été modifiés, par rapport à la manche précédente.

Formule 1, Sakhir : des records de vitesse en vue ?

Tout juste remis de nos émotions après ce qui était probablement l’accident le plus impressionnant -visuellement- de ces dix dernières années en Formule 1, intéressons nous au GP de Sakhir de Formule 1. Une épreuve bien particulière puisqu’un circuit inédit sera mis en place à cette occasion. Aussi, le temps au tour devrait passer sous la barre de la minute. Il se pourrait aussi que le record de vitesse (moyenne) soit battu à cette occasion, car cette piste se caractérisera par une majorité de lignes droites. Un peu dans l’esprit d’un ovale.

Autre paramètre à prendre en compte, les températures encore plus fraîches. Car les essais libres, qualifications et la course débuteront une à deux heures plus tard que le week-end dernier. Aussi, les équipes repartiront quasiment d’une feuille blanche. En effet, les gommes seront mises sous pression de manière différente, du fait du caractère très rapide de cette nouvelle piste.

Alors évidemment, il ne faudra manquer sous aucun prétexte cette épreuve. Voici donc le programme TV et les horaires de ce Grand-Prix de Formule 1 de Sakhir 2020.

Vendredi 4 décembre 2020

Libres 1 : 12H30, en direct sur Canal+ Décalé

Libres 2 : 16H30, en direct sur Canal+ Décalé

Samedi 5 décembre 2020

Libres 3 : 13H00, en direct sur Canal+ Décalé

Qualifications : 16H00, en direct sur Canal+ Décalé

Dimanche 6 décembre 2020

Départ de la course : 16H10, en direct sur Canal +