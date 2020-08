Formule 1 : grille de départ du G.P de Grande Bretagne 2020

Après une séance de qualifications dominée par les Mercedes, littéralement dans un autre monde à Silverstone, la grille de départ a tout de même réservé quelques surprises. Ainsi, la place de quatrième décrochée par Charles Leclerc cet après-midi a surpris, tant les Ferrari paraissaient loin du compte lors des trois derniers Grand-Prix de Formule 1.

Si Ferrari a surpris dans le bon sens du terme, en Grande Bretagne, côté Racing Point en revanche, on s’attendait à mieux. En particulier du côté de Lance Stroll, qui était attendu en deuxième ligne. Côté pénalités, à cette heure, seul Daniil Kvyat a été sanctionné, de 5 places, après un changement de boite de vitesses. Toutefois, d’autres sanctions pourraient intervenir, en particulier du côté de George Russell, sous investigation.

Voici la grille de départ du G.P de Grande Bretagne 2020

Another impressive performance, another @pirellisport Pole Position Award for @LewisHamilton 👏#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/n3xoHQcXMn

— Formula 1 (@F1) August 1, 2020