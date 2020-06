Formule 1 : grille de départ épurée voire supprimée, pour la reprise

Pour le moment, l’idée de la suppression pure et simple de la grille de départ en Formule 1 n’est pas en pole position. Néanmoins, elle existe…D’autres solutions sont toutefois à l’étude avec un seul objectif en point de mire, le fait de limiter les contacts entre les mécaniciens et le personnel des écuries.

Formule 1 : la grille sera différente, quoiqu’il arrive

Les pouvoirs sportifs travaillent actuellement sur plusieurs idées concernant la grille de départ de « la vie d’après ». Car afin de réduire les risques de contamination entre les membres des équipes, la grille de départ telle que nous la connaissions « avant » ne sera plus. Au moins pendant quelques mois. La mesure la plus radicale serait de supprimer le principe de pré-grille. Dans ce cas, les F1 partiraient dans l’ordre obtenu en qualifications depuis la voie des stands et effectueraient dans la foulée leur tour de chauffe avant de se positionner sur la grille pour le départ.

Cependant, nous nous orientons d’avantage vers une solution plus mesurée, visant à réduire le temps de présence des hommes et femmes des équipes sur la grille. Tout en réduisant leur nombre. « Des mesures d’atténuation appropriées pourraient être de limiter la durée de la procédure de mise en grille (moins de 15 minutes) et le nombre de personnes autorisées à travailler sur la voiture, ce qui diminuerait considérablement le nombre de contacts rapprochés. Le nombre d’interactions entre les groupes devraient être minimisé pour réduire la transmission du virus d’un groupe à un autre. Là où les interactions entre les groupes ne peuvent être évitées, sans compromettre la sécurité, la gouvernance sportive ou la possibilité pour un concurrent de participer à une épreuve, la distanciation sociale devrait être respectée ou de l’équipement de protection personnel (PPE) devrait être utilisé pour limiter la transmission du virus ». (communiqué FIA)

La décision des pouvoirs sportifs devrait être rendue d’ici la fin du mois de juin 2020.