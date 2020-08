Formule 1 : grille de départ sans surprise du GP de Belgique 2020

C’est donc une grille de départ assez conventionnelle, qui se déroulera cet après-midi, à Spa Francorchamps. En effet, comme attendu, ce sont les Mercedes qui ont décroché pole et première ligne, dans le cadre du Grand-Prix de Belgique de Formule 1 2020. Toutefois, la belle résistance de Max Verstappen, troisième à un souffle de Bottas, laisse quelques espoirs en vue de la course…

Si l’on excepte la très belle performance des Renault (4ème et 6ème) lors des qualifications du Grand-Prix de Belgique 2020, la hiérarchie est restée très conforme aux habitudes, lors de la séance qualificative. Mais nous noterons tout de même la très mauvaise séance des Ferrari, incapables de se battre pour accéder à la Q3, samedi dernier. Quand on pense que Leclerc avait dominé, sur cette même piste, l’année dernière…

Voici donc la grille de départ, sous réserve d’éventuelles modifications à venir, d’ici le départ, calé à 15H10 en direct.

