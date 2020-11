Formule 1 : Grosjean à Bahreïn, une course sous émotion, avec Haas

Bahreïn, dans l’histoire liant l’écurie Haas à Romain Grosjean, c’est l’une des courses les plus mémorables. En effet, alors que la formation américaine débutait dans la catégorie reine, en 2016, le tricolore lui offrait son meilleur résultat et une deuxième arrivée dans les points. Ce jour-là, Romain vivait une véritable idylle, avec l’équipe en question.

Bahreïn : que l’idylle est loin, pour Romain Grosjean

A l’heure où Romain Grosjean vivra sans aucun doute son dernier Grand-Prix de Formule 1 de Bahreïn (sous ce nom-là, une seconde manche étant prévue le week-end suivant), le tricolore se rappellera sans doute sa course de 2016. Lui qui aime tant se remémorer sa gloire passée. A cette époque-là, le Français jouissait encore d’une bonne image, en règle générale. Aussi, sa belle remontée récompensée d’une cinquième place l’avait remis au centre des débats, notamment sur le marché des transferts.

Malheureusement pour lui, l’échiquier ne s’est pas mis en place de la meilleure des manières, ensuite. Et à l’heure d’aborder l’édition 2020, Romain Grosjean se confie, par le biais d’un Q&A posté par l’écurie Haas :

Le tracé traditionnel du Grand Prix du Circuit International de Bahreïn vous a vu terminer deux fois sur le podium et enregistrer une cinquième place mémorable pour Haas F1 Team dans sa deuxième saison en Formule 1 en 2016. Dites-nous ce que vous aimez dans la course là-bas – qu’est-ce qui convient à votre style?

«Je pense qu’en général, Bahreïn est un circuit vraiment cool, c’est très bon pour la course. Il a un tarmac assez abrasif, donc la stratégie joue normalement un grand rôle. Il est dominé par les virages à basse vitesse et la traction à l’arrière. Je suppose que si vous avez une bonne voiture en traction, et vous ne détruisez pas trop les pneus arrière, vous êtes normalement assez rapide. »

Le Grand Prix de Sakhir utilisera le tracé de la piste extérieure de 3,5 km plus court et plus rapide de Bahreïn. Comme il s’agira de la première fois que les voitures de Formule 1 courent sur cette configuration, que pouvons-nous espérer voir en termes de temps au tour et le tracé se prêtera-t-il à des dépassements et à des courses difficiles?

«En toute honnêteté, je ne sais pas à quoi m’attendre. Attendons de voir comment cela se passe. De toute évidence, il va y avoir certains défis, mais voyons si nous pouvons y faire face mieux que d’autres. »

Nous courrons sous les lumières [Grand-Prix en nocturne] deux fois à Bahreïn et à nouveau lors de la finale de la saison à Abu Dhabi à la fin de cette série de trois courses. Quand avez-vous couru pour la première fois de nuit et en êtes-vous fan?

«Je pense que la première fois que j’ai couru de nuit, c’était au Grand Prix de Singapour. La plus grande surprise pour moi a été que le la visibilité était très bonne – ce n’était pas un problème. Tout le monde attend avec impatience ces courses. Allons-y et terminons du mieux que nous pouvons avec Haas. »

Bien sûr, sur le papier, les Haas ne devraient pas briller à Bahreïn non plus. Néanmoins, avec la stratégie de course, l’usure des gommes et de possibles voitures de sécurité, Grosjean et Magnussen pourront peut-être tirer leur épingle du jeu.