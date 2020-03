Formule 1 : Grosjean et Haas, comment juger ces timides essais ?

Si, durant les essais de Barcelone, il y a bien eu des surprises (à confirmer ou non, en Australie), l’on ne peut pas dire que le Team Haas F1 en faisait partie. Constamment en retrait durant chaque journée, l’équipe américaine n’a jamais été en mesure de signer de bons chronos avec Magnussen comme Grosjean. Au point de figurer régulièrement en fond de classement. Dès lors, faut-il s’inquiéter ? Pas forcément, si l’on prend en compte les commentaires des pilotes.

Romain Grosjean positif, un bon signe ?

La formation Haas a-t-elle caché son jeu, en Espagne, au cours des tests de Barcelone ? C’est ce que nous devons souhaiter à Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Car, de manière totalement brute, l’équipe en question est apparue comme la moins véloce de ces tests, derrière Williams, Alfa Romeo ou Alpha Tauri. Alors, certes, les problèmes mécaniques (deux au total) survenus aux plus mauvais moments n’ont pas aidé. Nous privant peut-être de chronos plus proches de la réalité. Mais tout de même, la Haas semblait en manque de vitesse, sans présenter pour autant de défauts majeurs.

« De mon côté, c’était un bon matin, nous avons effectué de nombreux tests. C’est le dernier jour donc tout le monde va en piste pour chercher un peu de performance – ce qui est amusant. Nous avons réussi à obtenir un relais plus long à la fin, juste pour voir comment la voiture se comporte et évolue. Je suis très content du travail que tout le monde a fait dans les tests. Nous devons mettre tous nos meilleurs outils ensemble maintenant pour préparer Melbourne. « Romain Grosjean

« Nous n’avons pas eu de chance d’avoir le problème d’embrayage en milieu de journée. Nous sommes finalement rentrés; les gars ont remonté la voiture, ce qui était un très bon travail à faire dans le peu de temps dont ils disposaient. J’ai pu réaliser deux courts runs à la fin, ce qui était utile car c’était sur le pneu C4 que je n’avais pas esssayé auparavant. Ce n’était pas une journée optimale termes de temps en piste, mais nous avons appris de tout cela. » Kevin Magnussen

« C’était un bon matin avec Romain (Grosjean) dans la voiture, nous avons de nouveau terminé notre programme complet. Nous avons fait certains progrès, et tout semblait s’aligner au cours des derniers jours de test. Pour Kevin (Magnussen) malheureusement, la séance a été limitée cet après-midi, c’est frustrant, mais nous prenons les points positifs du temps passé en piste dans la voiture pour la simulation de course complète d’hier (jeudi). Après six jours de tests, nous n’avons eu que deux ennuis mécaniques, problème d’embrayage d’aujourd’hui et problème avec la roue arrière vendredi dernier à la fin du premier test. Globalement, nous avons enregistré un bon kilométrage et nous avons beaucoup appris. Nous avons travaillé dur pour obtenir ces données et nous espérons que nous

traduiront cela en bons résultats en Australie. »