Formule 1 : Grosjean pense que Haas restera sous une autre forme, en cas de départ

Décidément, nos confrères de Canal + (qui disposent des droits de diffusion de la Formule 1 et du MotoGP) sont très prolifiques, ces derniers jours. Ainsi, après Johann Zarco (MotoGP) c’est un autre tricolore, en F1 cette-fois, qui a été interviewé par la chaîne en question. Et parmi les sujets mis sur la table, celui du retrait possible de l’écurie Haas, qui tarde à réaliser des bénéfices, en dépit de résultats globalement corrects. Faisant suite aux propos de Gene Haas.

Grosjean comprend Gene Haas

« Au moins, il met les choses au clair. Il n’y a rien de pire que d’avoir quelqu’un qui vous dit ‘Non, non, on va rester en Formule 1, tout va bien, etc.’ et à la fin, complètement par surprise, arrête tout. Donc voilà, Gene a été clair, il est venu en F1 pour faire connaître la marque Haas Automation. Aujourd’hui, il a la renommée, la marque est connue ».

« Je comprends tout à fait ses propos et moi je trouve ça plutôt positif. C’est vrai que tous les mécaniciens se disent ‘Vraiment ? Mais qu’est-ce qui va se passer ? etc.’, donc ils se posent un peu plus de questions. Mais au moins, pour tout ce qui est management, pilotes, ingénieurs, on sait qu’il faut faire du travail. Après, pour tout ce qui est mécanos, j’imagine que si Gene arrête, l’écurie restera là ou sera rachetée car c’est une belle écurie, avec des gens qui savent travailler et un modèle qui fonctionne »

Formule 1 : au revoir Haas, bonjour Maserati ?

Romain Grosjean est-il dans le vrai ? C’est à souhaiter. D’autant que l’équipe en question est plutôt séduisante pour quelqu’un qui souhaiterait débarquer en Formule 1. Un constructeur ou même, une structure privée. Et puis, l’option évoquée il y a quelques mois par Ferrari pourrait devenir réelle, avec une deuxième équipe affiliée à la Scuderia, via Maserati…