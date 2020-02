Formule 1 : Haas surprend et révèle sa voiture 2020

A la surprise générale, Haas a révélé ce 6 février la Formule 1 qu’elle utilisera en 2020. L’écurie américaine confirme son retour au gris et rouge.

A l’instar des fans, Haas semble impatiente de voir l’intersaison prendre fin. Au point de déjà lâcher, en ce 6 février, des visuels de sa future VF-20 portant la livrée 2020. La monoplace qui sera conduite par Romain Grosjean et Kevin Magnussen lors des 22 Grands Prix de la saison à venir.

Haas de retour aux bases

Premier élément à frapper sur ces images, le fameux retour à la robe originelle de Haas. A savoir du gris et du rouge, accompagnés de noir. Loin de la livrée noir et or présentée un an plus tôt. A l’époque ou Haas accueillait Rich Energy comme sponsor principal.

Des couleurs qui n’avaient pas amené la réussite escomptée à Haas. L’équipe de Kannapolis s’enlisant en fond de peloton, dans une guerre avec son sponsor-titre et entre ses pilotes. Le tout lors d’une saison auréolée de seulement 28 petits points. Lui donnant ainsi l’avant-dernier rang du classement Constructeurs.

Gene Haas vise les points « régulièrement »

Cette nouvelle monoplace accompagne donc les espoirs de mieux figurer de Haas cette saison. A l’image de l’année 2018, qui n’avait pas été mauvaise, comme le confirme le retour à la livrée gris-rouge. Ce qu’explique Gene Haas, propriétaire de l’équipe :

« Je suis ravi de voir la voiture reprendre des couleurs familières à Haas Automation, c’est une livrée avec laquelle les gens nous identifient. Franchement, j’espère que la VF-20 nous permettra de revenir à notre forme de 2018, quand nous avons fini 5e au championnat Constructeurs. » « 2019 a été une saison difficile à endurer. Nous avons traversé une année d’apprentissage difficile, que toutes les équipes de Formule 1 rencontrent un jour. J’ai confiance en le fait que nous avons appris de ces leçons et que nous avons appliqué ces connaissance pour faire de la VF-20 un modèle plus compétitif. Il est important pour moi que nous revenions dans la bataille et scorions des points régulièrement, nous en avons la capacité et nous avons prouvé que nous pouvions le faire. »

Guenter Steiner tire le positif de l’année 2019 calamiteuse de Haas en Formule 1

Guenther Steiner, team principal de Haas, veut pour sa part garder le meilleur de 2019. Une saison difficile, mais ayant forcé chaque membre d’écurie à faire de son mieux. Il espère que ce travail payera en 2020 :

« Il est toujours excitant de voir le développement d’une nouvelle voiture de Formule 1 et la VF-20 a sans doute les capacités de nous emmener ou nos dernières voitures ne l’ont pas fait. Avec les règlements stables cette saison, cela nous a permis d’améliorer notre compréhension de la voiture et de nous connaître mieux afin d’apporter des solutions au design de la VF-20. » « L’année passée était définitivement un revers que je n’aurais jamais demandé, mais vous apprenez de ces situations. Tout le monde dans l’équipe a été forcé de se regarder et se demander ce qu’ils pouvaient améliorer. J’ai hâte de voir la VF-20 faire ses débuts sur la piste. Comme toujours en testing, vous en attendez énormément, mais beaucoup de kilomètres, de la fiabilité et de la vitesse seraient les bienvenus, alors que nous nous préparons pour la première course, en Australie. »

Magnussen le premier au volant de la Formule 1 VF-20

Du côté des sponsors, Haas Automation continuera bien évidemment de figurer au premier plan sur la VF-20. Tout comme Jack & Jones, Peak, BlueDEF, Richard Mille, Alpinestars, Windshear et Pirelli. Alors que les entreprises MindMaze et Nominet se trouveront pour leur part à des endroits clés de l’équipe.

Haas dévoilera sa voiture « pour de vrai » le 19 février, premier jour des essais de pré-saison à Barcelone. Kevin Magnussen prendra alors le volant de la nouvelle Formule 1. Avant de laisser la place à Romain Grosjean le jour suivant.