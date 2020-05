Formule 1 : Hakkinen, « pas un hasard » si Hamilton est 6 fois champion

C’est par le biais d’une interview de Mika Hakkinen, accordée à nos confrères allemands de t.online.de que le Finlandais s’est exprimé sur la Formule 1 actuelle en s’attardant sur les pilotes « stars » de la discipline. Et en particulier sur Lewis Hamilton, que le double champion du monde de F1 (avec Mclaren) voit bien remporter une septième couronne, cette saison.

Hakkinen : Hamilton « apprend toujours »

Deux fois champion du monde de Formule 1, Mika Hakkinen restera le seul homme à avoir vaincu régulièrement Michael Schumacher alors que celui-ci était au sommet de son art. Aussi, l’avis du double champion du monde (1998 et 1999) reste très suivi. Alors forcément, lorsque Lewis Hamilton découvrira tout le bien que l’intéressé pense de lui, il devrait se sentir flatté :

« Lewis est un pilote très mature, il fait peu ou pas d’erreurs, connaît sa voiture à fond et apprend toujours. Ce n’est pas un hasard s’il a déjà remporté six titres mondiaux. Si Mercedes le remet dans une voiture aussi rapide et fiable, ce sera très, très difficile pour le reste du peloton« .

Mika Hakkinen a-t-il vu juste ? Nous devrions être fixés d’ici la fin de l’année avec un début de réponse au mois de juillet prochain, moment où la F1 devrait être lancée.

