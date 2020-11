Formule 1 : Hamilton a réalisé l’un des plus grands exploits du sport en général

Et c’est Nico Rosberg, qui pense cela ! Ainsi, l’ex-pilote Mercedes, champion du monde de Formule 1 en 2016, continue d’admirer son ex-coéquipier. Pourtant, les rapports sont désormais tendus, Lewis Hamilton se montrant souvent indifférent envers l’Allemand. Mais en encensant de la sorte le Britannique, le fils de Keke ne fait que renforcer son propre exploit, lorsqu’il l’avait battu…

Hamilton et Schumacher, deux légendes ex-coéquipiers de Rosberg

« Personne n’aurait jamais pensé que le record de titres de Michael Schumacher serait égalé ou battu, et pourtant il [Lewis Hamilton] en est là. Je pense que c’est non seulement l’une des meilleures et des plus belles réussites de la Formule 1, mais aussi l’un des plus grands exploits de l’Histoire du sport dans son ensemble. » (source : Sky Sports)

Invité ensuite à comparer les différentes légendes de la Formule 1 pour déterminer lequel était le meilleur, Nico botte en touche : « Je ne vais pas dire ici et maintenant qu’un est meilleur que l’autre, je pense qu’ils sont quasiment au même niveau. Vous avez mentionné Schumacher, Senna, Fangio. Je réduirais probablement à ces quatre-là, Lewis, Senna, Fangio et Schumacher. Lequel est le meilleur ? C’est juste impossible à dire, mais dans le même temps, à leur propre façon, ils ont juste été incroyables. »

Et là encore, Nico Rosberg peaufine sa propre image, l’intéressé ayant été coéquipier de Schumacher chez Mercedes, en faisant jeu égal avec lui. En clair, le champion du monde 2016 aura affronté et parfois battu les deux pilotes les plus titrés de l’histoire de la Formule 1. Une belle référence, mine de rien. D’autant que l’Allemand a toujours été conscient de son infériorité -de ses propres aveux- face aux pilotes de ce calibre, faisant preuve d’une forme d’humilité qui reste louable.