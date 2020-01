Formule 1 : Hamilton et Mercedes aux Laureus Awards

Après une saison Formule 1 2019 presque sans faute, Lewis Hamilton et Mercedes sont nominés aux Laureus Sport Awards en tant que sportif et équipe de l’année.

Ils commencent à devenir habitués, Lewis Hamilton et Mercedes sont de nouveau nominés aux Laureus Sport Awards. Cette cérémonie, surnommée les « Oscars du sport », récompensant chaque année les meilleurs sportifs du monde entier.

Pour la sixième fois donc, le Britannique et son équipe tenteront d’obtenir une récompense. Nominé en 2009, 2015, 2017, 2018 et 2019, Lewis Hamilton fera à nouveau figure dans la course à ce trophée de « Sportif de l’année » qui se refuse toujours à lui. Gageons qu’après son sixième titre, cette fois-ci sera la bonne.

Mais la concurrence sera rude lors de la prochaine cérémonie. Notamment du côté des sports mécaniques, avec la nomination de Marc Marquez (champion du monde MotoGP). Lionel Messi (attaquant du FC Barcelone), Rafael Nadal (tennisman), Tiger Woods (golfeur américain) et Eliud Kipchoge (coureur de fond) sont eux aussi dans la course. Rappelons que seuls Michaël Schumacher et Sebastian Vettel ont déjà remporté cette distinction. Nico Rosberg recevant le Prix de « Revélation de l’année » en 2017.

Du côté de Mercedes, la formation allemande est pour sa part nominée pour le titre d’ »Equipe de l’année ». Egalement sélectionnés, les Springboks champions du monde de rugby sud-africains, l’équipe de basket espagnole masculine, le Liverpool FC (vainqueur de la Ligue des Champions 2019) ou encore l’équipe américain féminine de football ainsi que les champions NBA, les Toronto Raptors.

Rappelons qu’à l’inverse de Lewis Hamilton, Mercedes a déjà remporté ce titre en 2018. L’équipe allemande de Formule 1 devenant ainsi la seconde à remporter une telle distinction après Brawn, en 2010. Le team de Ross Brawn ayant dominé la Formule 1 durant la saison 2009.

N’oublions enfin pas les nominations de Sophia Floersch et Mick Schumacher. Gravement accidentée au Grand Prix de Macao 2018, cette dernière pourrait recevoir le Prix du « Retour de l’année ». Cela faisant suite à son retour derrière le volant, pour le Grand Prix de Macao 2019.

Mick Schumacher pourrait, lui, marcher dans les pas de son père. Suite à son exhibition au volant de la Ferrari F2004 à Hockenheim cet été, 15 ans après son père, le jeune pilote Prema est nominé pour le « Moment de l’année ». Vous pouvez d’ailleurs voter ici afin de faire pencher la balance en sa faveur.

La cérémonie 2020 des Laureus Sport Awards se déroulera à Berlin le 17 février prochain.

It's not just the Team that has been recognised for its achievements in 2019, @LewisHamilton has been nominated for Sportsman of the Year! 👊

Lewis joins a shortlist including @EliudKipchoge, @RafaelNadal, @TigerWoods, @marcmarquez93, and Lionel Messi!@LaureusSport #Laureus20 pic.twitter.com/JPs2iX0EGu

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) January 15, 2020