Formule 1 : Hamilton forfait, il est positif au COVID-19 !

Quelle coup de tonnerre ! D’ores et déjà champion du monde de Formule 1 2020, Lewis Hamilton vient d’être testé positif au COVID-19. Conséquence, il ne sera pas présent au prochain Grand-Prix de Sakhir de Formule 1. Chose qui va totalement relancer l’intérêt -et les audiences- de cette course. Sachant que Valtteri Bottas sera le grand favori, sur un circuit aussi rapide…

Formule 1 : qui pour remplacer Hamilton à Sakhir ?

« Il s’est réveillé lundi matin avec des symptômes légers et a été informé au même moment qu’un de ses contacts avant son arrivée à Bahreïn avait été testé positif. Lewis a donc fait un test qui s’est avéré positif. Cela a depuis été confirmé par un autre test«

Reste à déterminer s’il sera apte à courir le dernier Grand-Prix de Formule 1, à Abu Dhabi, dans moins de deux semaines. Par ailleurs, la question de son remplacement va se poser. Sachant qu’un Nico Hülkenberg incarnerait sans doute le candidat idéal, sa nationalité allemande étant en plus. Cependant, Stoffel Vandoorne et Esteban Guttierez sont sur les rangs, en leur qualité de pilotes de réserve. Mercedes devrait rapidement révéler le nom du remplaçant, le Grand-Prix de Sakhir ayant lieu à partir de vendredi prochain.