Formule 1 : Hamilton intouchable, Gasly P10 !

Lewis Hamilton partira de la pole position demain, au Hungaroring pour le Grand Prix de Hongrie de Formule 1. Le Britannique a réalisé un 1’13 »447 exceptionnel. Valtteri Bottas est deuxième, Pierre Gasly 10e.

Le ciel est menaçant au départ de cette qualification Formule 1. Tellement menaçant que les pilotes font la queue dans les stands, pour prendre la piste le plus vite possible et réaliser un temps. Les gouttes de pluie apparaissent en effet dès le premier tour chrono.

Tout le monde a sa chance en Q1 !

Les pilotes s’empressent donc de prendre possession du circuit du Hungaroring. Sans surprise, les Mercedes sont les plus véloces en ce début de Q1. Bottas et Hamilton s’échangent le leadership, devant les Racing Point de Stroll puis Perez. Leclerc, Verstappen et Vettel suivent. À noter que l’Allemand doit effectuer un deuxième tour chrono afin de se mettre bien à l’abri.

Mais l’abri est tout sauf sûr… A la faveur des passages des monoplaces, la piste prend soudainement du grip. Tous les pilotes ressortent donc un à un, pour une fin de Q1 complètement folle. George Russell remonte d’abord 3e, avant que les Racing Point ne prennent le commandement de la séance.

Ces dernières terminent donc la Q1 en tête, Stroll devant Perez. Les Mercedes suivent, ainsi que les Ferrari et Red Bull. Mention spéciale aux Williams, Russell et Latifi sont en effet qualifiés. Du côté des Français, il en va de même pour Ocon et Gasly, qui passent en Q2.

Romain Grosjean ne fait pour sa part pas partie du voyage vers la Q2. Le tricolore est éliminé, tout comme Räikkönen, Giovinazzi, Magnussen et Kvyat. Place à la Q2 !

Q2, Gasly se sauve

A l’image de la session précédente, les pilotes prennent rapidement la piste dès le déclenchement du chronomètre. Afin d’être sûr de passer en Q3, les favoris ne font la dentelle. Lewis Hamilton réalise un 1’14 »261, un temps trois dixièmes plus rapide que la pole de Max Verstappen l’an passé.

Valtteri Bottas et Sebastian Vettel suivent respectivement à deux et huit dixièmes. Max Verstappen est 4e, juste derrière le pilote allemand. A 1’4 seconde de la tête, Leclerc est pour l’instant 11e et éliminé.

Les pilotes s’élancent donc pour un second run. Tout est très serré entre chaque pilote, mais à l’inverse de la fin de Q1, presque personne ne parvient à améliorer. Charles Leclerc passe 4e et se sauve, mais une légère pluie change le grip de la piste.

De fait, Alex Albon, les deux Renault et deux Williams ne parviennent pas à franchir le cap de Q2. Du côté des qualifiés, il est bon de noter que les Mercedes et Racing Point prendront demain le départ en gommes medium. Tous les autres seront en tendres, y compris les Ferrari, Max Verstappen ou encore les McLaren.

Q3, la claque de Mercedes

Au tour des 10 meilleurs de s’affronter désormais, pour la pole position. Ils ont 12 minutes, la pluie menace, les performances de plusieurs voitures sont proches. Autant dire que le spectacle s’annonce palpitant ! Un show auquel Pierre Gasly, victime de problèmes moteurs, ne prend malheureusement pas part.

Et le spectacle vient d’abord des Mercedes. Lewis Hamilton, enfin en pneus tendres, réalise un 1’13 »613 ! C’est un temps phénoménal, neuf dixièmes plus vite que la pole de l’an passé. Valtteri Bottas est relégué à trois dixièmes, Lance Stroll est à une seconde, Vettel à 1’6 seconde, Leclerc à quasiment deux secondes !

Chez Ferrari on tente de s’adapter. Alors que la pluie est toujours menaçante, Sebastian Vettel et Charles Leclerc ressortent très vite des stands. L’Allemand réalise un 1’14’7 et revient à 1’1 seconde de la pole. Il est 4e derrière Stroll, alors que Leclerc prend le 5e rang, à 1’2 seconde.

Il faut alors noter que la pluie s’intensifie un peu. Cela ne dérange pas les Racing Point, qui améliorent leur chrono. Lance Stroll reste 3e, alors que Perez prend la 4e place. Lewis Hamilton continue sur sa lancée, vers le record, il réalise un 1’13 »447. Un chrono époustouflant, devant Valtteri Bottas, qui échoue à un dixième.

Le classement des qualifications du Grand Prix de Hongrie de Formule 1

Lewis Hamilton réalise donc sa 90e pole position en Formule 1, il devance Valtteri Bottas, Lance Stroll et Sergio Perez. Vettel et Leclerc sont 5e et 6e, devant Max Verstappen. Norris devance Sainz, puis Gasly, 10e dans cette qualification. Rendez-vous à 15h10 pour l’extinction des feux, demain.